الامارات | «مكتبة محمد بن راشد».. جدول حافل خلال «شهر القراءة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم «مكتبة محمد بن راشد»، خلال مارس الجاري، «شهر القراءة»، تحت شعار «الإمارات تقرأ.. عالم يقرأ»، فعاليات وورش عمل وجلسات وحفلات توقيع، ضمن جهودها لتحفيز الشغف بالمعرفة والإبداع بين أفراد المجتمع.

وستتضمن الفعاليات ورشة تدريبية لتعليم المشاركين كيفية بناء شخصيات الروايات والقصص. وستستضيف المكتبة المبدع إبراهيم الكوني، للحديث عن تجربته مع الرواية، وستحاوره خلال الجلسة الإعلامية الدكتورة بروين حبيب.

وضمن أنشطة «شهر القراءة»، تنظم المكتبة فعالية تدعو فيها عدداً من كُتّاب القصة القصيرة والرواية الإماراتيين، من أصحاب الإصدار الأول أو الثاني، إلى قراءة قصة أو أكثر من مجموعاتهم في سهرة قرائية تقديراً لإنتاجهم الأدبي، وتشجيعهم على الاستمرار في الإبداع.

وستقدم المكتبة ورشة للمهتمين بإصدار كتابهم الأول مع المدرب تركي الزعابي، وستتضمن محاور عدة.

وستنظم المكتبة فعالية تستضيف شاعراً إسبانياً، والشاعر الإماراتي علي الشعالي، بالتعاون ما بين «دار الهدهد» والسفارة الإسبانية.

وسيحضر فن المالد، إذ سيعرف به الكاتب ثاني بن عبدالله المهيري، خلال محاضرة بعنوان «المالد والإرث الثقافي»، وسيعقبها أداء للمالد.

وتحت عنوان «أيام الراوي»، تقدم المكتبة فعاليات عدة للعائلات، مع الحكواتي عبدالناصر التميمي، علاوة على قصص ترتبط بشهر رمضان المبارك وتقاليده.