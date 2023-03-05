الامارات | «الاحتفال بكل قصة».. في مئوية علامة «وارنر براذر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بالذكرى المئوية على تأسيس علامة «وارنر براذرز»، (عالم وارنر براذرز أبوظبي)، تستقبل ضيوفها بتجارب ترفيهية غامرة، خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون 2023»، الذي يختتم اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتشارك المدينة الترفيهية بالجناح الأكبر في المعرض، والذي يتميز بالعديد من الألعاب والتجارب الترفيهية، وفرص التقاط الصور التذكارية، وغيرها من الأنشطة التفاعلية، إضافة إلى تجارب اللقاء والتفاعل مع شخصيات (الأنيميشن) وشخصيات (دي سي سوبر هيروز) المحبوبة. وتأتي مشاركة (عالم وارنر براذرز أبوظبي) في «كوميك كون»، في إطار الاحتفالات العالمية بالذكرى المئوية لتأسيس لعلامة «وارنر براذرز»، والتي تقام تحت شعار «الاحتفال بكل قصة»، وتحتفي بمرور 100 سنة على إنتاج أروع القصص والأفلام العالمية وشخصيات (دي سي) الشهيرة التي عشقتها الأجيال على مدار السنين. وسيكون الضيوف من جميع الأعمار على موعد مع أوقات ترفيهية، وفرصة التقاط أجمل الصور مع شخصياتهم المفضلة، مثل: «باتمان» و«سوبرمان» و«سوبر غيرل»، وشخصيات لوني تونز مثل «دافي داك» و«تويتي» و«سيلفستر» و«باغز باني»، الذي يتألق بملابس سوبرمان، بالتزامن مع فعالية «موسم سوبرمان»، التي تستضيفها (عالم وارنر براذرز أبوظبي) وتستمر حتى 19 الجاري.

وتتاح الفرصة لضيوف جناح (عالم وارنر براذرز أبوظبي) في «كوميك كون» للفوز بجوائز، خلال مسابقة «عجلة الحظ» وتجربة «صندوق الألغاز»، كما يمكن للضيوف المشاركة في العديد من التحديات واختبارات الذكاء داخل متاهة المرايا في تجربة «بيت عجائب ذا جوكر».