الامارات | «FIYA» إضافة جديدة لقطاع الضيافة والطعام في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2023

يوفر «FIYA» لمرتاديه بيئة مذهلة في محمية كيتوراه ليكون إحدى الوجهات المميزة على مستوى المدينة. يركزالمطعم على مفهوم الشواء على النار مباشرة، حيث يستخدم ثلاثة مواقد مفتوحة تعد فريدة من نوعها في دبي لإعداد معظم الطلبات عليها. ويستقبل المطعم ضيوفه في بيئة متميزة وسط أشجار الزيتون التي يتجاوز عمرها ألف عام. وفي ظل هذه الأجواء الحيوية المعززة بالمناظر الطبيعية، يبدو مشهد المطعم أقرب إلى مخيم ترفيهي تم تشييده في مساحة غنية بعبق التاريخ.

ويعود الفضل في ابتكار مفهوم مطعم FIYA إلى كل من: حاتم مطر، أول شيف عربي في العالم متخصص في الشواء على الطريقة الأميركية، وسفير الطهي لسفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن. وتامر الخياط وفيصل يبرودي المؤسسين لعلامة «بينزا»، إضافة إلى مؤسسي نادي ماتشا. وتعكس الأجواء الدافئة في هذا المطعم خبراتهم الخيالية وفهمهم العميق للأذواق الإقليمية، فضلاً عن علاقة الشراكة التعاونية طويلة الأمد القائمة بينهم عبر القارات منذ عقود.

ومن أهم الأطباق الموجودة على قائمة المطعم بيرغر Double Smash Picanha، وهو عبارة عن وجبة من قطعتين من شرائح البيكانا الطازجة المفرومة التي يتم إعدادها على شواية بلانشا، وتكون مغطاة بالصلصة السرية من FIYA، مع مزيج من الجبن العتيق، وإضافة نكهة الخيار المخلل الخاص في خبز بريوش المحمص.