الامارات | مركز جمعة الماجد يشارك في «لغة الحضارة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي بملتقى «اللغة العربية لغة الحضارة»، الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي، التابع لوزارة الثقافة والشباب، على هامش انطلاق فعاليات «شهر القراءة»، الذي تحتفي به دولة الإمارات في شهر مارس من كل عام.

وتمثلت مشاركة المركز بمعرض مخطوطات ضمّ 30 لوحة شملت العديد من الموضوعات، ومنها لوحة مرسومة بطريقة فنية جميلة خُطّت فيها أسماء الله الحسنى وصفات للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى مخطوطات أخرى في علوم وفنون مختلفة كالشعر والنحو والفلك والهندسة والطب والصيدلة والأنساب، مع نسخة خطية من القرآن الكريم تعود إلى سنة 1312 هجرية.

كما عرض مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالملتقى أيضاً نماذج من أوراق المخطوطات، التي تعرّضت للتلف بسبب الإصابات البيولوجية، مثل الحشرات والقوارض والبكتيريا، أو الإصابات الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات وسوء التخزين، ثم يقوم المركز بصيانتها وترميمها.

من جانبه، قال مدير المركز الإبداعي بأم القيوين، عبدالله علي بوعصيبة: «إن الملتقى يأتي تزامناً مع انطلاق (شهر القراءة)، لتسليط الضوء على القيمة التاريخية والأثرية لتراثنا العربي، وإبراز أهمية المحافظة على هذا التراث وترميمه ونقله سالماً إلى الأجيال المقبلة». وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها مركز جمعة الماجد في مجال حفظ التراث وإرساء دعائم الثقافة وترسيخها.