الامارات | «ديرفيلدز مول» يستضيف فعالية علمية في «حق الليلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 مارس 2023

كشف ديرفيلدز مول، مركز التسوق الشهير في العاصمة أبوظبي، عن مشاركته في احتفالات حق الليلة من خلال إطلاق فعالية علمية في منطقة الحديقة يومي الجمعة والسبت من 3 حتى 12 مارس الجاري.

ويجمع أوسكار لاب، المعرض العلمي التفاعلي، بين استخدام المواد اليومية والأجواء الترفيهية، ما يتيح للأطفال المشاركة في مجموعة من ورش العمل التعليمية الممتعة التي تتضمن تجربة البراكين، والتجارب التي تستخدم الطين، وقضاء بعض الوقت مع تمائم الغزلان، حيث تقام تُقام في منطقة الحديقة من المول بين الساعة 5 مساءً و9 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك يحتضن ديرفيلدز مول الفعالية التقليدية «حق الليلة» ويحصل كل طفل يزور مركز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع بين 5 و7 مارس، على حقيبة هدايا مجانية مع حلويات لذيذة، كما يحظون بفرصة ارتداء الملابس الإماراتية التقليدية بهذه المناسبة المميزة.