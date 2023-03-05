الامارات | «الحفل الكلاسيكي الفاخر».. من فيينا إلى «الحبتور سيتي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي «حفل فيينا الأوبرالي الكلاسيكي» الفاخر، المشهور عالمياً بثقله الثقافي وبقائمة ضيوف مميزة، إذ ستحضر نخبة من أفراد المجتمع النسخة الأولى من الحفل في المدينة، الخميس المقبل، في فندق «هيلتون دبي الحبتور سيتي».

وسيضم الحدث نخبة من أكثر الفنانين النمساويين والعالميين شهرة، إضافة إلى فناني الأداء من مؤسسات مرموقة، مثل «دار أوبرا فيينا»، وهي شركة عمومية للأوبرا والباليه، والأوركسترا السيمفونية، التابعة للقوات المسلحة النمساوية، وأوركسترا «إل بي سوينغ» من لندن.

وتعود أصول الفعالية إلى عام 1814، إذ تمزج «حفلات فيينا» أفضل ما في الثقافة الأوروبية، مع مآدب المأكولات الفاخرة وأجواء الترفيه الراقية.