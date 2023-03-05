الامارات | «أوبرا باريس» تحتفي بمارك مورو وهانا أونيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت «أوبرا باريس» الراقصَين: الفرنسي مارك مورو، والنيوزيلندية هانا أونيل، رتبة «الراقص النجم»، بعد مشاركتهما في أداء «باليه إمبريال» لجورج بالانشين في «قصر غارنييه».

ونال قرار الدار إشادة من الجمهور وفرقة الباليه، فيما بكى مارك مورو تأثراً. وباتت هانا أونيل (30 عاماً) واحدة من القلائل الذين حظوا بهذه الرتبة، بعد ساي يون بارك المتحدرة من كوريا الجنوبية، التي مُنحت اللقب أخيراً.

وأونيل التي تلقت دروساً في الرقص في طوكيو، وفي أوكلاند (نيوزيلندا) حيث نشأت، هي ابنة لاعب رغبي نيوزيلندي سابق ويابانية شغوفة بالباليه.

أما مارك مورو (36 عاماً)، فالتحق بكلية أوبرا باريس للرقص عام 1998، وانضم إلى فرقة الباليه عام 2004 حين كان يبلغ 17 عاماً.