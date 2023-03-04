اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. اعرفي أفضل طرق التخسيس وحرق الدهون

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحرص السيدات ذات الوزن الزائد، على اتباع أنظمة متعددة من الحميات الغذائية، لإنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم، دون معرفة النصائح التي يجب أن تتبعها والأخطاء التي يجب تجنبها أثناء النظام الغذائي، لذلك نرصد من خلال «هُن» أفضل طرق التخسيس وحرق الدهون للنساء، باليوم العالمي لمكافحة السمنة، إذ يعاني منها ملايين السيدات حول العالم.

أفضل طرق التخسيس وحرق الدهون

قال رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن السبب الأساسي في زيادة الوزن وعدم إنقاصه بشكل كبير، هو العديد من الأخطاء التي تتم خلال النظام الغذائي، ووجه عددا من النصائح للسيدات حول أفضل طرق التخسيس وحرق الدهون، وهي كالتالي:

- تجنب تناول السكريات بكميات كبيرة، لأنها تزيد من نسبة الأنسولين في الدم، ما يقلل من نسبة حرق الدهون الموجودة في الجسم.

- يجب الاهتمام بنسبة الفيتامينات الموجودة في الجسم.

- تناول فيتامين «د»، لأن نقصه يؤثر بشكل كبير على عملية الحرق.

- الحفظ على ممارسة الرياضة وبشكل خاص حمل الأوزان، لأنه يساعد بشكل كبير على حرق الدهون.

- تجنب اتباع أنظمة التخسيس ذات النتائج السريعة.

- الاهتمام بمعالجة الغدة الدرقية، لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على نسبة الحرق في الجسم.

- يجب الاهتمام بنسبة هرمون النمو في الجسم، لأنه المسئول عن عملية الحرق بشكل كبير جدا، كما أنه يعطي الجسد الكثير من الطاقة والحيوية.

- الحرص على المتابعة مع أخصائي تغذية، لأنه يقوم بضبط مختلف الهرمونات الموجودة في الجسد.

- الحفاظ على عدد ساعات النوم الطبيعية والتي يحتاجها الجسم، وتصل إلى 8 ساعات يومية، لأنها تؤثر على عملية الحرق.

- إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائي تساعد في تقوية العظام، بجانب الاعتماد على فيتامين (د) لامتصاص أفضل للكالسيوم المستهلك.

معتقدات خاطئة أثناء النظام الغذائي

وأكد «رمزي»، أنه هناك العديد من المعتقدات الخاطئة أثناء النظام الغذائي، وهي كالتالي:

- يعتقد البعض أنه يجب منع النشويات من أجل خسارة الوزن، ولكن ربما لا يعلمون أنها تعتبر واحدة من أهم مصادر الطاقة للجسم، ويجب تناولها بشكل مناسب للسعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.

- شرب كمية كبيرة من المياه تزيد من معدل الحرق، ولكن يجب اتباع عند شرب الماء قاعدة السعرات الحرارية، فمثلًا إذا كان يحتاج الجسم إلى 1500 سعر حراري يلزمه لتر ونصف ماء، فكل سعر حراري يوازيه 1 مللي من الماء، وأيضًا تحسب على حسب النشاط الرياضي للجسم.

- التوازن في تناول الدهون الصحية إذ توجد الكثير من الأكلات التي تحتوي على الدهون الصحية التي يحتوي عليها زيت الزيتون والأسماك، ويجب الابتعاد عن الدهون المشبعة المواجودة في الزبدة والأكلات السريعة فهي تؤثر على صحة القلب.

- اتباع نظام صحي لمنطقة معينة في الجسم، فالصحيح هو أن حرق الدهون يكون من جميع الجسم وليس منطقة معينة.