لايف ستايل

معلومات عن صاحبة الصوت النسائي في أغنية أحمد مكي «ولعانة».. «مش مربوحة»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدى السنباطي

قبل أن يبدأ الموسم الرمضاني المقبل، ينتظر جمهور ومتابعو الفنان أحمد مكي، الموسم السابع من مسلسله الشهير «الكبير أوي»، المُذاع عبر شاشة قناة on، إذ قرر الفنان تشويق متابعيه من خلال طرحه كليب «ولعانة»، التي نشرها مؤخرًا، وعلق: «أغنية ولعانة لـ أحمد مكي.. الكبير الجزء السابع الأغنية الآن على قناتي عبر اليوتيوب».

من هي صاحبة الصوت النسائي بأغنية ولعانة

وعلى الفور، بدأ البحث عن صاحبة الصوت النسائي، بأحدث أغنيات أحمد مكي «ولعانة» التي نُشرت كدعايا ترويجية للعمل الدرامي الشهير، الأمر الذي كشفه الموسيقار عمرو إسماعيل.

وكتب عمرو إسماعيل في تدوينة على حسابه الرسمي، بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «للناس اللي بتسأل عن الصوت النسائي اللي غنى في أغنية ولعانة لـ ‎أحمد مكي، هي المطربة الشعبية ‎هدى السنباطي».

وتابع الموسيقار: «هي من أقوى الأصوات النسائية في مصر وتعتبر امتداد لمدرسة خضرة محمد خضر وجملات شيحة، وهي في الأصل نجمة الفرقة القومية للفنون الشعبية».

19c37fb9dc.jpg

70b3f2bcdd.jpg

معلومات عن صاحبة الصوت النسائي في أغنية أحمد مكي «ولعانة»

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن صاحبة الصوت النسائي في أغنية أحمد مكي «ولعانة»: 

da6ebf9762.jpg

من هي هدى السنباطي؟ 

- مؤدية الصوت النسائي في أغنية ولعانة مع أحمد مكي، إذ رددت جملة «يا كبييير». 

- واحدة من مطربات الفن الشعبي.

- امتداد لمدرسة خضرة محمد خضر وجملات شيحة. 

- عملت صوليست الفرقة القومية للفنون الشعبية. 

- واحدة من أبرز الأصوات الشعبية الأكاديمية. 

- شاركت الفنان أحمد مكي، من قبل، في الموال الافتتاحي لأغنية واقفة ناصية زمان عام 2020.

تشارك متابعيها عبر اليوتيوب، بالعديد من المواويل.  

 15facf8d46.jpg

مسلسل الكبير أوي 7

الجدير بالذكر أن مسلسل «الكبير أوي7» المقرر عرضه بالموسم الرمضاني القادم، يشارك فيه كلًا من  الفنانة رحمة أحمد، ومحمد سلام ، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، ويأتي العمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا