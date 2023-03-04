معلومات عن صاحبة الصوت النسائي في أغنية أحمد مكي «ولعانة».. «مش مربوحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أن يبدأ الموسم الرمضاني المقبل، ينتظر جمهور ومتابعو الفنان أحمد مكي، الموسم السابع من مسلسله الشهير «الكبير أوي»، المُذاع عبر شاشة قناة on، إذ قرر الفنان تشويق متابعيه من خلال طرحه كليب «ولعانة»، التي نشرها مؤخرًا، وعلق: «أغنية ولعانة لـ أحمد مكي.. الكبير الجزء السابع الأغنية الآن على قناتي عبر اليوتيوب».

من هي صاحبة الصوت النسائي بأغنية ولعانة

وعلى الفور، بدأ البحث عن صاحبة الصوت النسائي، بأحدث أغنيات أحمد مكي «ولعانة» التي نُشرت كدعايا ترويجية للعمل الدرامي الشهير، الأمر الذي كشفه الموسيقار عمرو إسماعيل.

وكتب عمرو إسماعيل في تدوينة على حسابه الرسمي، بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «للناس اللي بتسأل عن الصوت النسائي اللي غنى في أغنية ولعانة لـ ‎أحمد مكي، هي المطربة الشعبية ‎هدى السنباطي».

وتابع الموسيقار: «هي من أقوى الأصوات النسائية في مصر وتعتبر امتداد لمدرسة خضرة محمد خضر وجملات شيحة، وهي في الأصل نجمة الفرقة القومية للفنون الشعبية».

معلومات عن صاحبة الصوت النسائي في أغنية أحمد مكي «ولعانة»

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن صاحبة الصوت النسائي في أغنية أحمد مكي «ولعانة»:

من هي هدى السنباطي؟

- مؤدية الصوت النسائي في أغنية ولعانة مع أحمد مكي، إذ رددت جملة «يا كبييير».

- واحدة من مطربات الفن الشعبي.

- امتداد لمدرسة خضرة محمد خضر وجملات شيحة.

- عملت صوليست الفرقة القومية للفنون الشعبية.

- واحدة من أبرز الأصوات الشعبية الأكاديمية.

- شاركت الفنان أحمد مكي، من قبل، في الموال الافتتاحي لأغنية واقفة ناصية زمان عام 2020.

تشارك متابعيها عبر اليوتيوب، بالعديد من المواويل.

مسلسل الكبير أوي 7

الجدير بالذكر أن مسلسل «الكبير أوي7» المقرر عرضه بالموسم الرمضاني القادم، يشارك فيه كلًا من الفنانة رحمة أحمد، ومحمد سلام ، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، ويأتي العمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.