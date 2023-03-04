ابنة بيل جيتس تنشر أول صورة مع طفلتها «ليلى» من المصري نائل نصار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الصورة الأولى لابنتها من المصري نائل نصار

وحرصت جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، على عدم إظهار ملامحها، إذ اكتفت بصورة وهي تحتضن قدميها رفقة الأخير، مدونة: «نرسل الحب من عائلتنا الصغيرة».

وعلى الفور بدأ العديد من الأصدقاء والمتابعين، إبداء إعجابهم بالصورة، كما علق الكثير من المصريين والعرب على الصورة متمنين لهم السعادة.

ابنة بيل جيتس تحتفل بإنجابها من المصري نائل نصار

وكان الفارس المصري نائل نصار، رُزق مؤخرًا بمولودته الأولى من جينيفر ابنة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، وأطلق عليها الاسم العربي «ليلى».

وعلى الفور، انتقل الفارس المصري نائل نصار، وزوجته، ابنة بيل جيتس، من منزل زواجهما، للعيش في شقة جديدة في مدينة نيويورك، إذ شارك «نائل» صورة تجمعه بزوجته، معلًقا: «المشي في الحياة معك إلى الأبد، هو ببساطة أكبر نعمة، من كان يعرف أن عيد الحب سيبدو مختلفاً بشكل مدهش هذا العام، أحبك أكثر مما تتخيلي».

تهنئة اللجنة الأولمبية المصرية

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، حرصت على تهنئة الفارس المصري، كاشفة عن إسم المولودة، من خلال بيان على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، مدونة: «يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية المصري، بالتهنئة للفارس الأولمبي المصري نائل نصار، لاعب منتخب مصر للفروسية وزوجته جينيفر بيل جيتس بالتهنئة بمناسبة المولودة الجديدة ليلى».