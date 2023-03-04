أفكار هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه.. منها «مج وأباجورة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم، وهو ما يجعل الأبناء الصغار يبحثون عن أفضل الهدايا لتقديمها للأمهات يوم 21 مارس، ويقع الأبناء في حيرة كبيرة لاختيار أفكار هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه، وذلك حسب مصروفهم، وهناك من يضطر لعدم جلب هدية بسبب أن أغلبية ما يمكن شراؤه يكون مرتفع السعر، لذا ترصد «هُن» في السطور التالية، عددا متنوعا من أفكار لتقديم هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه.

هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه

لن تختلف كثيرًا هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه، عن الآف الجنيهات، وهذا ما يجب أن يفهمه الأبناء وهو أنه كيف يتم تقدير الأم، وهذه الهدايا كالتالي وفقاً لموقع «boxupgifting» البريطاني:

سجادة صلاة

من أولى هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه، بالتزامن مع شهر رمضان الذي يلي عيد الأم مباشرةً فمن الممكن شراء سجادة بتصميم إسلامي مميز من إحدى المحلات، وستكون ثمينة لدى الأم وستتذكرك بها مع موعد كل صلاة لتقدم لك الدعاء والثناء.

- ومن الهدايا المميزة أيضا شراء أدوات الصلاة مثل الإسدال أو سبحة أو مصحف.

أباجورة صغيرة

تحب معظم الأمهات القراءة في هدوء أو خلق جوًا مختلفًا في منزلها، وشراء أباجورة صغيرة سيكون من أهم هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه.

مستحضرات التجميل

شراء مستحضرات التجميل التي تحبها الأم، للعناية بالشعر مثل زيوت طبيعية من العطار.

مج

شراء المج الحراري للأمهات، للحفاظ على المشروبات الساخنة، إذ أن معظم المشروبات تبرد مع الأم إذ أنها تتركها للقيام بالأعمال المنزلية، وشراء هذا المج سيبلغها أنك تقدرها.

أفكار هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه

طقم أكواب

هذه الهدية تقليدية لدى الكثيرين ولكنها هدية عملية جدًا للأم التي تفضل الاجتماع مع عائلتها ليلًا أمام أكواب الشاي، ليكون ذلك من أهم هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه.

سلسلة مفاتيح فضة

لاحتفاظ الأم بمفاتيحها، دون ضياع.

برواز أنيق

يجمع صورتكما معًا، أو بصورة الأم فقط.

إبر الكروشيه

من أفكارة هدايا عيد الأم في حدود 100 جنيه، شراء للأم مجموعة إبر كروشية، إذا كانت الأم مهتمة بها.