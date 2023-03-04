أجمل هدايا عيد الأم في حدود 200 جنيه.. «أفكار بتكلفة بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد هدايا عيد الأم في حدود 200 جنيه من أبسط الأفكار التي تسعد الأمهات، بينما يذهب الكثير للهدايا الفاخرة، هناك فئة من الأطفال والطلاب الصغار يحتارون في اختيار الهدايا البسيطة لأمهاتهم، وفي ذلك الأمر يمكنهم اللجوء للأشياء التي لا يتعدى سعرها 200 جنيه، والتي تشمل إسدال صلاة، عباءة، حقيبة يد أو حذاء أو حتى صناعة شمعة عطرية في المنزل ويمكن شراء أدوات مطبخ جديدة، وفقاً لموقع «boxupgifting» البريطاني.

هدايا عيد الأم في حدود 200 جنيه

يعتبر أهم أفكار هدايا عيد الأم في حدود 200 جنيه هي العباءات السوداء التي يصل سعرها من 100 إلى 200 جنيه، أو شراء إسدال صلاة أنيق للأمهات في حدود 100 جنيه.

يمكنك أيضا شراء حقيبة يد أو حذاء مميز بسعر يتراوح ما بين 150 حتى 200 جنيه، أو طرحة عادية من 50 إلى 75 جنيها أو سواريه للمناسبات الخاصة سعرها من 10 إلى 150 جنيها.

أفكار هدايا بسيطة لعيد الأم

بين هدايا عيد الأم في حدود 200 جنيه خاتم فضة بتصميم رقيق سعره يبدأ من 150 جنيهًا، أو عقد أو حلى فرعونية من خان الخليلي سعرها 100 إلى 150 جنيهًا.

بعض المصاحف بمسند يناسب الصلاة يكن شكلها مميزا في حدود ما بين 150 إلى 180 جنيهًا، أو علبة شوكولاتة من النوع المفضلة لها مع نوع قهوة أو شراء ما يلزم الـ«coffe corner» ويشمل التالي «مج للقهوة بتصميم مميز، نوع فاخر من القهوة المميزة، أنواع الشيكولاته التي تحبها، حامل للمج يوضع بجانب ماكينة القهوة».

كما يمكن إهدائها باقة من أجمل الزهور، أو إطار بسيط لصورة تجمع الأم مع أفراد أسرتها، مجموعة من الشموع العطرية، أو ميدالية مفاتيح بتصميم محبب.