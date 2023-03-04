اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. أطعمة ومشروبات تسبب زيادة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم سنويًا، باليوم العالمي لمكافحة السمنة، إذ أنها من الأزمات التي يعاني منها كثيرين حول العالم، بسبب اتباع العادات والسلوكيات الخاطئة، في تناول الطعام والمشروبات، التي ينتج عنها اكتسابهم المزيد من الوزن، لذا نستعرض أطعمة ومشروبات تسبب زيادة الوزن.

أطعمة ومشروبات تسبب زيادة الوزن

يقول عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هُن»، إن أهم ما يجب أن نتطلع إليه في اليوم العالمي لمكافحة السمنة، قائمة أطعمة ومشروبات تسبب زيادة الوزن، موضحا أبرز الأطعمة كالتالي:

- الخبز الأبيض، إذ يحتوي معظم الخبز الأبيض على سكر مضاف.

- الأصناف المحلاة، مثل العجائن بالقرفة والزبيب، وخبز الجوز بالعسل، فالإكثار منها يضر بصحة الجسم ويزيد من الوزن.

- الصلصات والتوابل، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات.

- الأطعمة التي تحتوي على الدهون المعقدة، مثل الزبد والأجبان.

مشروبات تسبب زيادة الوزن

يضيف أخصائي التغذية العلاجية، أن من أخطر المشروبات التي تسبب زيادة الوزن:

- مشروبات الطاقة، إذ تعتبر من المشروبات التي تحتوي على كمية هائلة من السكر.

- العصائر الجاهزة، لأنها تحتوي على كميات عالية من السكر، كما أن هناك أنواع العصائر تحتوي على سكر مضاف يتجاوز ما توفره الفاكهة والعناصر الغذائية الخضراء المصنوعة منها.

- من أولى المشروبات التي تسبب زيادة الوزن، بدائل الحليب، إذ أن هناك أنواعا من بدائل الحليب، تستخدم لتجنب منتجات الألبان واللاكتوز، لكن بعض البدائل الخالية من الألبان، تلغي هذه المنتجات الصحية بمحتواها من السكر، منها حليب الفانيليا واللوز.

- الشوربة المعلبة، تسبب زيادة الوزن، إذ تحتوي على الخضار وبعض البروتين المضاف إليه كميات كبيرة من السكر، تؤثر على الوزن، إذ أنها تحتوي بعض الأصناف، على سكر مضاف بكميات تصل إلى 17 جرامًا من السكر، لذلك يمكن استبدالها بالشوربة المصنوعة من الخضروات الطازجة.

ونصح ناجي، بضرورة الحرص عند تناول جميع الأطعمة، على ممارسة الرياضة، لأن مشكلات الطعام تتضاعف، كما يمكن الاكتفاء بشرب الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

اليوم العالمي لمكافحة السمنة

أشار تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، إلى ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال في العقود الأربعة الماضية، بأكثر من عشرة أضعاف، وهو ما يدعو إلى الحذر في التعامل مع السمنة عند الأطفال، وعدم التهاون في معرفة الأطعمة والمشروبات، التي تسبب زيادة الوزن.