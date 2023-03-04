اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. كيف تحمي طفلك من خطر تراكم الدهون بالجسم؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

السمنة من المشكلات، التي تسبب خطورة على صحة الأطفال، وفي اليوم العالمي لمكافحة للسمنة، يعاني قرابة 39 مليون طفل منها، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، لذا يجب أن التعرف على كيفية حماية الأطفال من تراكم الدهون بالجسم، لتجنب مخاطرها، لا سيما الزيادة المفرطة في الوزن، الأمراض النفسية، بسبب شكل الجسم غير المتناسق، بالإضافة إلى خطورة الإصابة بأمراض مزمنة في سن صغير، وفقا لموقع «مايو كلينك» البريطاني.

اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. كيف تحمي طفلك؟

تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة الذي يوافق 4 من مارس من كل عام، يجب عليكِي معرفة طرق حماية طفلك من خطرها، من خلال اتباع عدة نصائح، كالآتي:

- عودي طفلك منذ الصغر على النظام الغذائي الصحي، حددي له مثالاً يُحتذى به في الرياضة مثلا.

- قدمي له أطعمة صحية وشجعيه على ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم، مع الحرص على تحويل ذلك إلى اهتمام عائلي، وبذلك سيستفيد الجميع، ولن يشعر أحد من أفراد العائلة بالعزلة.

- اجعليه يختار الوجبات الخفيفة الصحية برغبته، من خلال تحضير الأطعمة التي يحبها بشكل صحي، مثل تحضير وجبة فشار مصنوع بماكينة الهواء الساخن، من دون إضافة الزبدة، أو وجبة فواكه مع لبن قليل الدسم، أو جزر صغير الحجم مع حمص، أو وجبة حبوب كاملة، مع حليب قليل الدسم.

- يمكنك أيضًا تقديم أصناف طعام جديدة عدة مرات، حتى إن لم تعجبه من أول مرة، مع الوقت سوف يعتاد عليها.

- لا تقدمي له مكافأة من الأطعمة أو الحلوى، يمكنك استبدالها بأنشطة أخرى، أو زيارة لمكان يحبه.

- من المهم أيضا حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم، ومتابعة الطبيب بشكل مستمر ليقيس وزنه وطوله.

سمنة الاطفال مرتبطة بالعادات الخاطئة

قال الدكتور أحمد حمد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، في حديث سابق لـ«هُن»، إن العادات الغذائية الخاطئة، السبب الأساسي لحدوث السمنة عند الأطفال، وهناك حلولًا بديلة لحياة صحية مناسبة للأطفال، كالتالي:

- مراقبة غذاء الطفل.

- ‏مراقبة ما يحب الطفل من الأطعمة.

- ‏أكل الفواكه بشكل منتظم.

- لعب الرياضة ساعة على الأقل في اليوم.

- الابتعاد عن السكريات والحلوى بكل أنواعها.

- ‏الإكثار من شرب المياه.