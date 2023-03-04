ماذا سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الشاي؟.. أرق وضياع فوائد كثيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي بأنواعه المختلفة، من المشروبات المهمة، في حياة كثير من الأسر، يستهلكونه في جميع ومختلف أوقات اليوم، لمذاقه الشهي وفوائده المذهلة على صحة الجهاز الهضمي، لكن بين الفوائد والأضرار يختلف الناس، ولا يعرفون كيفية تحديد الأوقات المناسبة له، لذا نوضح لكم الكمية المسموحة من تناول الشاي، والفوائد والأضرار، وماذا سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الشاي؟

ماذا سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الشاي؟

يقول الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هُن»، إن الشاي يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا مضادة للالتهابات، بجانب مضادات الأكسدة، التي تمنح الجسم فوائد طويلة المدى، موضحًا أن خصائصه تحوي عديد من الفوائد، وأن هذه يفتقدها جسمك عند التوقف عن شرب الشاي، ومن أبرز فوائده:

- يحمي الدماغ من تلف الأوعية الدموية.

- يحمي من التنكس العصبي.

- ينصح أطباء القلب بشربه بكميات معينة، لعدم إضرار المعدة.

- يحتوي على المواد المضادة للأكسدة.

- يضبط مستوى تدفق الدم في الجسم.

الكمية المسموح بها والأوقات المناسبة

وأضاف «عفيفي»، أنه يمكن شرب كوب أو اثنين من الشاي يوميًا كحد أقصى، إذ أنه يمد الجسم بعديد من الفوائد، لكن بشروط، أبرزها:

- تجنب شربه بعد تناول الطعام مباشرًة، لأنه يحتوي على عدد من العناصر التي تتحد مع عنصر الحديد والبروتين، ما يمنع الجسم من الحصول على الفوائد اللازمة.

- بشرط عدم تناوله بشكل مفرط، حتى لا يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

- يمكن أن تشرب مزيج الشاي في أى وقت خلال اليوم، لكن مع مراعاة التحذيرات المتبعة.

- شرب الأنواع منخفضة الكافيين.

ماذا سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الشاي؟

كشف تقرير صادر عن «Nature and Science of Sleep»، ماذا سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الشاي؟، موضحا أن يكون للأرق وغيره من المشكلات المتعلقة بالنوم تأثيرات مؤقتة وطويلة الأمد على جسمك، إذ أظهرت الأبحاث أن أنواعًا معينة من شاي الأعشاب منخفض الكافيين، لها خصائص يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع، وتحسين الجودة العامة للراحة.

كيف يمكن للشاي أن يساعدك على النوم؟

أجاب خصائي التغذية العلاجية، عن سؤال: ماذا سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الشاي؟ موضحا أنه ثبت أن الشاي عامل مفيد في تقليل الأرق، إذ أن شرب الشاي العشبي باستمرار على مدى 4 أسابيع، يساعد على تقليل شدة أعراض الأرق، للحمض الأميني المعروف بقدرته على خفض مستويات التوتر، والتوقف عن شرب الشاي يلحق بالجسم عديد من الأضرار.