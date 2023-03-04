جيسيكا عازار تتألّق بإطلالات أنثوية رقيقة استعدادًا لإستقبال مولودها الأول

الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار تستعد خلال أيام قليلة لإستقبال مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان، واختارت توثيق آخر لحظات حملها بجلسة تصوير مميزة حرصت فيها وضع يديها على بطنها في لمسة دفء وحب منها لمولودها المنتظر. وارتدت جيسيكا بهذه الجلسة فستاناً مميزا بتصميم نيكولا جبران. جاءت قصّته بغاية الأنوثة مع قماش الشيفون الملتف على قوامها والذي أبرز كذلك مرحلة حملها الأخيرة بالبطن البارز، واتسم الثوب كذلك بصيحة الأكمام المنفوخة مع تصميم الكاب من الشيفون الذي جاء متطايرا من الخلف، وبدت جيسيكا عازار بهذه الإطلالة بغاية الأنوثة والرقة حيث تستعد لأن تصبح أماً في شهر مارس الذي يعد ايضا مناسبة سعيدة للإحتفال بعيد الأم.

وكتبت الإعلامية اللبنانية تعليقا مؤثرا على الصور قائلة :"كنت أعرف أنني أحببتك قبل أن ألتقي بك، سأفتقد طفلي الصغير، لكن أعد الدقائق لمقابلتك يا ولدي الصغير".

كذلك جاءت إطلالة جيسيكا عازار الجمالية بغاية الرقة مع المكياج النيود الرقيق الذي أبرز ملامحها الطبيعية الجذابة، وتركت شعرها الويفي الطويل منسدلا ومتطايرا خلف ظهرها.

جيسيكا عازار بفستان مزخرف بالورود الملونة

خلال شهر فبراير الفائت، اختارت جيسيكا عازار توثيق ايضا مرحلة حملها بطفلها بشهرها التاسع بجلسة تصوير لافتة، حرصت من خلالها على ارتداء فستاناً مزخرفا بالورود تعبيرا عن شعورها بالبهجة وبالتغيير الإيجابي في حياتها استعدادا لإستقبال مولودها الأول. وجاء الفستان كقطعة فنية مزدانة بالورود الملونة والنافرة بتصميم المصمم العالمي نيكولا جبران. واتسم الثوب كذلك بقماش الشيفون الشفاف من الأعلى، وبقصّة منسدلة مع الفتحة الجانبية عند تنورته، وظهرت فيه جيسيكا عازار بلقطات حالمة وهادئة وهي تضع يديها على بطنها تعبيراً عن شوقها لإستقبال مولودها الأول.

فستان جيسيكا عازار يعزز من أنوثة المرأة الحامل ويضفي عليها المشاعر الإيجابية والسعادة لما تعكسه ألوان الورود على قماش الثوب. واختارت معه المكياج الترابي الدخاني وتسريحة الشعر المنسدل بالخصلات الويفي.

جيسيكا عازار بفستان سهرة أسود في فترة حملها

طيلة رحلة حمل جيسيكا عازار لفتتنا كذلك بالعديد من اطلالاتها المميزة، ولم تغب عن حلقات برنامجها "فورتي" المعروض على شاشة "ام تي في" اللبنانية، فشاهدنا بإطلالة جمعت فيها بين الأناقة والجاذبية، وذلك بفستان باللون الأسود من توقيع CLO بتصميم متناسق على القوام مع قصة أوف شولدر من أعلى والتي تزينت بطبقة كثيفة من الريش تحيط بالجزء العلوي بالكامل، في حين انسدلت التنورة بأسلوب طويل ضيق ناعم وأبرزت ملامح حملها.

جيسيكا عازار بالفستان الأبيض في فترة حملها

جيسيكا عازار وفي الأشهر الأولى من حملها، استعرضت اطلالتها بفستان أبيض ضيق متناسق التصميم، مع القصة العرضية عند الكتفين والتي جاءت منسدلة على الذراعين ومفتوحة عند خط العنق والصدر، بالإضافة إلى التصميم المتناسق على القوام الذي أظهر علامات الحمل بشكل لافت.

نسقت اطلالتها مع تسريحة الشعر الانسيابي بخصلات ويفي منسدلة على الجانبين والخلف بأنامل مصفف الشعر سيمون المندلق، بالإضافة إلى المكياج الراقي الناعم بدرجات الألوان الترابية من اختيار Bassam Fattouh، وكشفت جيسيكا عازار عن سعادتها البالغة حينها بخبر حملها ووصفته بأنه أثمن هدية حصلت عليها، وأرفقت التعليق بقلب أزرق، الذي استنتج المتابعون من خلاله بأن المولود "صبي".

جيسيكا عازار بفستان أسود بتصميم ضيق

اللون الأسود من الخيارات اللافتة في اطلالات جيسيكا عازار في فترة حملها خاصة بأن هذا اللون يخفي تفاصيل القوام ويضفي إحساسًا بمزيد من الرشاقة على المظهر. وظهرت في جيسيكا عازار بهذه الإطلالة بفستان بالأسود بتصميم ضيق مغلق عند منطقة الياقة بالكامل مع فتحات مكشوفة صغيرة أسفل العنق عند منطقة الصدر، مما أضفى مظهرا مميزا على الإطلالة بالرغم من أسلوب تصميمها البسيط.

جيسيكا عازار بإطلالة البدلة في فترة حملها

اعتمدت جيسيكا عازار خلال فترة الحمل إطلالة البدلة بستايل بنطلون باللون الأسود طويل واسع، نسقته مع بليزر متطابق بتصميم الياقة العريضة المنسدلة على الأكتاف، والذي جاء منسقا مع بلوزة بيضاء، ظهرت أطرافها عند منطقة الياقة وعلى أطراف الأكمام، ونسقت جيسيكا عازار إطلالتها بالبدلة مع حذاء باللون الأسود.

جيسيكا عازار بستايل كاجوال

بعيدا عن فساتين السهرة، حرصت جيسيكا عازار على التنويع في ستايل إطلالاتها خلال فترة الحمل، فشاهدناها بستايل بنطلون ضيق باللون الأسود، نسقته مع بلوزة باللون الأحمر، جاء تصميمه بأسلوب مميز غير تقليدي بستايل منفوش بالكامل مع قصة أوف شولدر منسقة بحزام رفيع من الوسط مع أطراف منفوشة غير متوازية من أسفل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :