كيندال جينر وجيجي حديد تلفتان الأنظار في حفل "Prada

للاحتفال بعرض ناجح في أسبوع الموضة في ميلانوMilan Fashion Week الذي انتهى للتو، أقامت ميوتشيا برادا وراف سيمونز حفلاً مليئاً بالمشاهير في Ristorante Torre في ميلانو وكان من بين الحضور عارضة الأزياء كيندال جينر وجيجي حديد وليتيا رايت وإيما روبرتس، إلى جانب المصممين أنفسهم.

حرصت كل من كيندال جينر وجيجي حديد على أن تكون كل الأنظار موجهة إليهما أثناء ظهورهم على المدرج في عرض مجموعة برادا النسائي لخريف وشتاء 2023-2024 خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

بدت عارضة الأزياء جيجي حديد، البالغة من العمر 27 عاماً والتي كانت تقضي وقتاً في ميلانو لحضور أسبوع الموضة في المدينة، أنيقة بقميص فستان من الجينز لهذه المناسبة، ارتدت جيجي ثوب الدنيم، الذي من تصميم برادا بالطبع، فوق زي أسود بسيط وأظهرت ساقيها المتناسقة مع حذاء بكعب بلاتفورم مع تفاصيل حزام الكاحل، جنباً إلى جنب مع الجوارب الشفافة وحملت جيجي حديد حقيبة يد سوداء صغيرة مضيفة قفازات جلدية إلى المظهر.

أما بالنسبة لإطلالتها الجمالية حافظت على خصلات شعرها الشقراء اللامعة بتصفيفة شعر منسدلة بحرية أما عن المكياج أضافت كحل أسود مجنح مع الماكياج والشفاه الوردية.

ظهرت كيندال جينر بإطلالة ساحرة عندما خرجت في ميلانو خلال أسبوع الموضة، ارتدت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 27 عاماً، فستاناً طويلاً بتصميم منقوش باللونين البني والأبيض مع شق في الفخذ، اختارت عارضة الأزياء لهذه الإطلالة حذاء بكعب مع مقدمة مدببة باللون البني وأكملت هذه الإطلالة من مجموعة ربيع وصيف 2023 بحقيبة كريمية وارتدت زوجًا من الأقراط الفضية.

ارتدت كيندال جينر معطفاً جملي مع زوج من الأحذية الهيكلية باللون الأصفر تتميز بتفاصيل الأزهار، كانت تصفيفة شعر نجمة تلفزيون الواقع منسدلة مع جزء جانبي، حافظت جينر على الحد الأدنى من بريقها مع بشرة طبيعية متوهجة.

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