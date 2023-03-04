متى يكون تورم القدمين خطيرا؟.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثير من الناس من انتفاخ أو تورم القدمين، وقد يكون الورم لحظيا وسرعان ما يختفي، أو دائما بسبب مشكلات صحية، لكن في كلتا الحالتين يجب استشارة الطبيب، لمعرفة الأسباب والعلاج، لأن هناك حالات يكون فيها أسباب وعلاج تورم القدمين لدى الرجال مختلف عن النساء، الذين قد يأتيهم ذلك العرض، بسبب الحمل أحياناً، لكن في معظم الحالات يكون سبب التورم واحدا، لدى الجنسين، وفقاً لموقع «مايو كلينك» البريطاني.

متى يكون تورم القدمين خطيرا؟

تحدث الوذمة أو تورم القدمين، عندما يتسرب سائل من الشعيرات الدموية، ويتراكم السائل في الأنسجة المحيطة، إذ يؤدي ذلك إلى حدوث تورّم، وتحدث بسبب الجلوس أو البقاء في وضعية واحدة مدة طويلة جدًا، الإفراط في تناول الأطعمة المالحة، وجود علامات وأعراض ما قبل الطمث، أو أن تكون المرأة حاملا، لكن يكون تورم القدمين خطيرا، قي حالات فشل القلب، أمراض الكبد، ومشكلات الكلى.

أسباب تورم القدمين

يصاب الرجال بتورم القدمين، بسبب الإصابة بفشل القلب، وهو عدم قدرة القلب على ضخ الدم بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى تجمع الدم في بعض أجزاء الجسم، مثل القدمين.

وقد يكون سبب تورم القدمين لدى الرجال، تشمع الكبد، بسبب تجمع السوائل في الساقين، مما يؤدي إلى تورمها نتيجة فشل الكبد، وقد يحدث أيضا بسبب الإصابة القصور الوريدي، الذي يمنع جريان الدم بشكل طبيعي في الجسم، بسبب عطل في الصمامات الموجودة في الأوردة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل، وينتج عن عدم علاجها وإهمالها إلى مضاعفات خطيرة، مثل: ضيق النفس، وألم الصدر والتقرحات.

علاج تورم القدمين

إذا كان تورم القدمين لدى الرجال بسيطا، وليس بسبب مشكلات صحية خطيرة، يمكن علاجه بأكثر من طريقة:

- تدليك القدمين، باستخدام الزيوت الطبيعية، تساعد على التخلص من التورم، لأنها تحسن الدورة الدموية، وتساعد على تدفق الدم إلى القدمين.

- ممارسة التمارين الرياضية، لكي تساعد على تدفق الدورة الدموية في الجسم خاصة القدمين.

- ارتداء الجوارب الضاغطة، ورفع القدمين أثناء الجلوس.

نصائح للنساء عند تورم القدمين

قالت الدكتورة ولاء منصور، طبيبة النساء والتوليد، في حديث سابق لـ«هن»، إن أسباب تورم القدمين الشائعة لدى النساء وعلاجها، ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ونصحت المرأة الحامل، بعدم الوقوف لفترات طويلة، وضع القدمين على مخدة أثناء النوم، الابتعاد عن الأماكن ذات الحرارة المرتفعة، الابتعاد عن الجوارب الضيقة التي تحبس الدم في القدم وممارسة الرياضة.