توقعات مولود برج الحوت من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: ترسم لك الكواكب طريقا جديدا اعتبارا من هذا الاسبوع ستسلكها على مدى سنتان ونصف السنة بدخول كوكب زحل الى برجك اعتبارا من تاريخ 8 لكي يفرض عليك نظاما صارما من الضروري القيام باعمالك بجدية ووعي ومثابرة من ناحية ثانية لا شك انك لا تزال من الابراج الاكثر حظا مدعوما من الكواكب من برجك الشمس وعطارد بحيث تسير الامور جيد جدا ما يجعلك تعالج المساءل العالقة وترتيب امورك البداية مع انتقال القمر الى الاسد

عاطفياً: يوفر لك كوكب الحب من البيت الثاني من الحمل المناخ الملائم لتمارس هوايتك في الاغواء فتعيش شغفا ومشاعر حارة وانسجاما تاما في المجال العائلي والشخصي محاطا برعاية خاصة من قبل الشريك الاهل والاولاد كما تتاح لك فرصا عاطفية واجتماعية مميزة للعازب ان التأثيرات الرومنسية تجعلك تعيش حبا وانفعالات وسعادة فتأسر القلوب بحضورك وحديثك