قصة زواج «سندريلا» و«أحمد» أغرب من الخيال.. 3 حوادث موت قبل الفرح (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من عامين يحاول فيهما الثنائي سندريلا عمرو وأحمد عادل، الزواج، لكن دون جدوى، ربما كان القدر دائمًا ما يقف أمامهم، فكلما خطوا بأقدامهم خطوة تجاة بناء عش الزوجية، عاودوا خطوات للخلف، ليس لاختلاف بالأفكار، أو خلافات على قائمة المنقولات وسعر الشبكة، وثمن المهر، وليس لوفاة أحد من عائلة الزوجين، إلا أن دومًا ما تكون حوادث الطريق عقبة أمامهم، تدفعهما في كل مرة لتأجيل الحفل.

لا أحد يمكنه أن يهرب من قضاه، حتى إن كانت جميع الظروف من حوله مُهيأة لك، فالقدر دومًا ما يقول كلمته في النهاية، وهو ما عاشته «سندريلا» رفقة شريك حياتها، إذ بات إتمام زيجتهما أشبه بالخيال، بعدما تعرض لحادث قبل الخطوبة بـ48 ساعةـ وآخر قبل حفل الزفاف، بينما تعرضت هي الأخرى لحادث مروع بين الفترتين، مشوار عصيب ومشاعر قاسية عاشها الثنائي بين الألم واليأس، قبل أن يتوج تعبهم بقاعة الزفاف.

عملنا حادثة قبل الخطوبة بيومين

تعارف من منطلق الصداقة جمع بين «سندريلا» و«أحمد» في 2017، قبل أن تنقطع أخبارهما عن بعضهما، ويعاودا اللقاء مُجددًا في ليالي سحور رمضان 2021: «من هنا اتكلمنا وقررنا نتخطب على طول، لكن قبل الخطوبة بـ48 ساعة كان عمل حادثة على الطريق، وحصله كسور، لكن الخطوبة تمت فعلًا في منتصف 2021»، بحسب حديث العروس لـ«هن».

حادث مروع بعد كتب الكتاب

تعافى العريس من كسور الحادث الذي سبق الخطبة، قبل أن تأتيه فرصة للعمل بالخارج، ما دفعه للسرعة في إجراءات كتب الكتاب: «اختارنا 22-2-2022، وكتبنا كتابنا الحمد لله، وبعدها بـ3 أسابيع هو سافر للشغل».

لم تمر الأمور عقب كتب الكتاب، كما خطط الثنائي، لتتعرض العروس لحادث مروع، أدى لنقلها للمستشفى وسرقة محتويات حقيبتها: «عملت حادثة واتسرقت، وكانت أموري سيئة وقتها، وده كان بعد كتب الكتاب بأسابيع، ووقتها أجلنا الفرح، بسبب التعب واللي حصل».

قررنا نتجوز لكن العريس عمل حادثة موت

قرار بالزواج عقب التعافي من حادث العروس، كان هو القرار الأمثل الذي توصل له الثنائي، إذ قررا البدء في تجهيزات المنزل والآثاث، واختيار مكان الحفل: «اختارنا نعمله في الساحل، وكنا في أغسطس 2022، لأن مكان شغله كان هناك، وسافرت ليه الساحل ورتبنا كل حاجة قبل ما كل شيء ينهار».

«سافرت له في أغسطس نظبط، وروحنا للويدنج بلانر في الإسكندرية، وظبطنا ودفعنا الحجز، لكن وإحنا راجعين من عندها على الساحل، عملنا حادث موت، أنا خرجت بكسور، لكن هو كان هيروح مني، ووقتها الفرح اتأجل لأجل غير مسمى».

كسر دقيق في مفصل الحوض، وعمليات خطيرة، ومقعد متحرك، كان مصير «العريس» قبل الزفافه الذي تم تأجيله، بسبب ما فعله القدر: «يوم 24 أغسطس ركب شرائح ومسامير، عشان يمسكوا الرجل بالحوض، جبته عندي بيت أهلي، لأننا كاتبين الكتاب، وقعد 5 شهور في البيت من غير حركة إلا للضرورة، بحاول أهون عليه، لحد ما في يوم قالي سيبيني أنا مش هنفعك»

يأس كبير سيطر على «أحمد» بحسب حديث «سندريلا»، إلا أنها لم تسمع لكلماته ولا تحاول إلا أن تهون عليه، وتدعي الله في خشوع، بأن يمن عليه بالشفاء: «العضم بدأ يلحم، وبدأ يستخدم كرسي بعجل، ووقتها أقنعته بعد 5 شهور أننا نبدأ التجهيزات، لكن قررنا خلاص منعملش فرح».

شعور فقدان الأب سبب الفرح

منشور من العروس، عبر صفحتها على «فيسبوك» عن حاجتها لوالدها الراحل في زفافها، غير تفكير العريس، الذي قرر أن يقيم حفل زفاف، رغم مرورهم بثلاث حوادث، كي يسعدها ويحقق جزء من أحلامها: «قالي هعملك فرح مهما كان ونتبسط، وده حصل فعلًا وعزمنا القريبين بس، وكان أحلى فرح، ومحدش يصدق إننا مرينا بكل ده، واتجوزنا في الآخر».

أمل كبير تعيش عليه «سندريلا»، أن يرزقهما الله بالسكينة والمودة: «بحبه ومش هتخلى عنه، مهما حصل، ومهما الدكاترة حذرونا».