توقعات مولود برج الدلو من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: يرافقك الحظ ويدعوك الى اجراءات جريئة بحيث تتحرر من قيود كوكب زحل الذي لازمك لسنتان ونصف السنة ليدخل الى الحوت الى البيت الثاني بيت المال يدعمك ماديا بطريقة مميزة ويجعلك تعيد تنظيم الشوؤن المالية والحسابات بطريقة واعية ودقيقة من ناحية ثانية سوف يدخل كوكب بلوتون الى برجك لفترة قصيرة لذلك حاول ان تستفيد من مهاراتك في التعاطي مع المشاكل الطارئة وراهن على هذه المرحلة الايجابية التي تمتد حتى شهر حزيران يونيو

عاطفياً: يحتل الوضع العاطفي مساحة كبيرة من حياتك العائلية والشخصية بحيث يعدك كوكب الحب من الحمل باوقات سعيدة ويتحدث عن مفاجأة سارة قد تحصل او سفر او مصالحة عائلية كما يحميك كوكب الحب ويحمل اليك الهدايا والمفاجآت العاطفية والعائلية للعازب, تسير الامور العاطفية بعذوبة ورقة وقد يضع القدر على طريقك شخصاً مميزاً قد يغير مصيرك العاطفي