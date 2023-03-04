توقعات مولود برج الجدي من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: تسير الكواكب بشكل امامي طوال هذه المرحلة الممتدة من 8 آذار مارس الى شهر حزيران يونيو ثلاثة اشهر واعدة واستثنائية مع انتقال زحل من الدلو الى الحوت بالاضافة الى انتقال كوكب بلوتون من برجك الى دلو بحيث تتسهل الخطوات وتفتح امامك الطريق فتكون مفعما بالنشاط والحيوية ما يجعلك تقدم افكارا بناءة وعروضا واقتراحات وتبني على اسس واضحة بعض المشاريع حاصدا التأييد بفضل حماستك وتفاؤلك

عاطفياً: قد لا تسير الأمور كما تشاء على الصعيد العاطفي بل تنتابك هموم وقلق وحيرة وعدم فهم مشاعر الشريك فتواجه خيبة أو تعرف جدلاً وخلافاً محتملاً، مع وجود كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الحمل بادر إلى إشاعة التفاهم والمباشرة بالحوار الهادئ للعازب ان مزاجك المتقلب ومشاريعك الفوضوية ومغامراتك تجعل الحبيب يبتعد عنك