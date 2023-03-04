توقعات مولود برج القوس من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: يتزامن هذا الاسبوع مع تنقلات كبيرة للكواكب السريعة والبطيئة المعاكسة ومع انتقال القمر المكتمل الى معاكسة برجك من العذراء ما يزيد الطين بلة فتتفاقم المشاكل وتكثر العواصف الفلكية مع دخول كوكب زحل لينضم الى الشمس وعطارد في مواجهة مع برجك ما يجعلك تدخل مرحلة من التغيير الذي يحمل اليك مواقف غير مسبوقة وبعض المخاوف والمعارك القاسية خاصة اذا كنت تعمل في الشأن العام ما يدفعك الى رفع حالة التأهب لتطويق كل محاولات افشالك

عاطفياً: لا تزال تشهد حياتك العائلية والاجتماعية سلسلة مناسبات عديدة تسعدك لقاءات مميّزة تقارب ومصالحة كما يدفعك كوكب الزهرة من برج الحمل الناري الصديق الى احداث جوجلة كبيرة على اوضاعك والشخصية والعاطفية العازب, تزدهر حياتك العاطفية حيث تقع بالغرام او تلتقي الحبيب على غير موعد وقد تحسم أمرك بالزواج