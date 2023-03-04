القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: ابرز ما يميز هذا الاسبوع هو النقلة النوعية نحو الافضل بفضل الطوالع الفلكية الاستثنائية التي توفر لك الراحة والحظ مع انتقال كوكب زحل من معاكسة طويلة استمرت سنتان ونصف السنة فتستعيد السيطرة على الامور المهنية والشخصية وترفع الصوت عاليا واثقا ومؤمنا بقدراتك مع دخول زحل الى برج الحوت الصديق اعتبارا من تاريخ 8 ليتناغم مع الشمس وعطارد ما يجعلك تنتقل من مرحلة الجمود الى اعتماد الطرق الكفيلة بإيصالك حيثما تريد
عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يرافقك من برج الحمل الصديق ما يجعلك تقضي وقتا مهما مع الشريك والعائلة محملا ببعض العواطف والحب والرومنسية بحيث يسود مناخ من الاستقرار والدفىء العائلي للعازب, يعدك هذا الاسبوع بانقلاب في الاوضاع العاطفية وقد يجعلك المنتصر في معركة الحب فتحتفل بحدث عائلي سارّ وسط العائلة والمقرّبين
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العقرب من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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