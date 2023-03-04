توقعات مولود برج العقرب من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: ابرز ما يميز هذا الاسبوع هو النقلة النوعية نحو الافضل بفضل الطوالع الفلكية الاستثنائية التي توفر لك الراحة والحظ مع انتقال كوكب زحل من معاكسة طويلة استمرت سنتان ونصف السنة فتستعيد السيطرة على الامور المهنية والشخصية وترفع الصوت عاليا واثقا ومؤمنا بقدراتك مع دخول زحل الى برج الحوت الصديق اعتبارا من تاريخ 8 ليتناغم مع الشمس وعطارد ما يجعلك تنتقل من مرحلة الجمود الى اعتماد الطرق الكفيلة بإيصالك حيثما تريد

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يرافقك من برج الحمل الصديق ما يجعلك تقضي وقتا مهما مع الشريك والعائلة محملا ببعض العواطف والحب والرومنسية بحيث يسود مناخ من الاستقرار والدفىء العائلي للعازب, يعدك هذا الاسبوع بانقلاب في الاوضاع العاطفية وقد يجعلك المنتصر في معركة الحب فتحتفل بحدث عائلي سارّ وسط العائلة والمقرّبين