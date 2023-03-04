توقعات مولود برج الميزان من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: تجد نفسك منطلقا واكثر ثقة بافكارك وقدراتك في هذا الاسبوع الذي يحمل اليك جديدا يتعلق بتغيير فلكي ملفت ومؤثر جدا على مسيرتك مع انتقال زحل من الدلو الى الحوت الذي يشير الى تغيير يحصل في عائلتك وفي خياراتك في العمل كما يتحدث عن اهتمامات صحية جديدة في حين ينتقل بلوتون من الجدي الى الدلو ليبشرك باخبار مادية جديدة ومختلفة وقد تبدأ عملا جديدا او تجارة من نوع آخر تتقدم احوالك المالية نحو الافضل في وقت غير منتظر

عاطفيّاً: تعيش هذا الاسبوع وضعا عاطفيا متقلبا وتجارب وانفعالات ومفاجآت تحت تأثير كوكب الزهرة من برج الحمل الذي يجعل العواطف تتراجع لذلك حاول ان تبتعد عن الاوهام وعدم خوض نقاشات زوجية لها علاقة بالشراكة والاولاد للعازب حاول ان تعيد حساباتك ولا تعظم الامور ولا تحلل كل تصرفات الحبيب