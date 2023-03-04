توقعات مولود برج العذراء من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: تتحرك الكواكب في هذا الاسبوع لتغير مواقعها وتؤثر على اوضاعك ومسارك مع انتقال زحل من الدلو الى الحوت لينضم الى الشمس وعطارد في مواجهة برجك ويعكر لك الاجواء ويعقد الامور كما يولد بلبلة في الافكار ويضطرك الى تقديم التنازلات وقبول بعض التسويات في احيان كثيرة بالاضافة الى وصول القمر الى الاسد بين السبت والاثنين فتكون تاثيراته معاكسة بحيث تؤخرك قليلا ما يجعلك تعيش مواجهة فلكية صعبة

عاطفياً: لا شك ان الظروف العاطفية تساعدك على اتخاذ قرارات صائبة تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من برج الحمل الناري الصديق الذي يعدك بحلول جذرية للمشاكل العائلية العالقة للعازب تكون العلاقة اكثر عمقاً وقد تفرح لخبر سار كخطوبة أو عرض للزواج