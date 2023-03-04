توقعات مولود برج الأسد من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنيا:ً وكأن السنة الجديدة تبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع مع انتقال زحل من معاكسة برجك بصورة مستمرة من الدلو دامت سنتان ونصف السنة لينتقل الى الحوت لينضم الى الشمس وعطارد بحيث تعدك هذه المرحلة المفصلية بالتغيير الجذري والانقلاب المهم في بعض الاحيان الى موقع افضل وبتفكيك الألغام وبإيجاد حلول لبعض المشاكل بالاضافة الى وجود الزهرة والمشتري في الحمل الناري الصديق والقمر من برجك بين السبت والاثنين

عاطفياً: لا تزال تمارس سحرا كبيرا في هذا الاسبوع الاستثنائي الذي يلبي رغباتك ويحقق احلامك ويعزز عواطفك ومشاعرك مع تواجد كوكب الحب في برج الحمل الذي يحمل لك حدثاً عاطفيا ومفاجأة وافراح وملذات شخصية واجتماعية للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج