القاهرة - لايف ستايل
مهنيا:ً وكأن السنة الجديدة تبدأ اعتبارا من هذا الاسبوع مع انتقال زحل من معاكسة برجك بصورة مستمرة من الدلو دامت سنتان ونصف السنة لينتقل الى الحوت لينضم الى الشمس وعطارد بحيث تعدك هذه المرحلة المفصلية بالتغيير الجذري والانقلاب المهم في بعض الاحيان الى موقع افضل وبتفكيك الألغام وبإيجاد حلول لبعض المشاكل بالاضافة الى وجود الزهرة والمشتري في الحمل الناري الصديق والقمر من برجك بين السبت والاثنين
عاطفياً: لا تزال تمارس سحرا كبيرا في هذا الاسبوع الاستثنائي الذي يلبي رغباتك ويحقق احلامك ويعزز عواطفك ومشاعرك مع تواجد كوكب الحب في برج الحمل الذي يحمل لك حدثاً عاطفيا ومفاجأة وافراح وملذات شخصية واجتماعية للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للزواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الأسد من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.