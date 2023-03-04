توقعات مولود برج السرطان من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: تدعمك الكواكب السريعة في هذا الاسبوع المهم جدا للعالم بالاجمال ولك بالتحديد مع انتقال زحل الى برج الجوت لينضم الى الشمس وعطارد بالاضافة الى انتقال بلوتون من مربع مع برجك من الجدي حيث كان يعاكسك لينتقل الى برج الدلو الصديق فينور امامك الطريق ويزيدك تألقا وبهاء ويضاعف حظوظك في المجالات المهنية والمالية فتضع مخططاتك موضع التنفيذ كذلك سوف تساعد الظروف مع وجود القمر في الاسد في البيت الثاني بيت المال

عاطفياً: لا يزال وجود كوكب الحب في الحمل المواجه لبرجك يشوش عليك حياتك العاطفية والعائلية ما يجعل الأجواء مشحونة بالتوتر فانت تحتاج هذا الاسبوع الى الراحة والهدوء بعيدا عن النقاشات والجدالات للعازب اسبوع متقلب لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر