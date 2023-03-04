توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: يتغير المشهد الفلكي في هذا الاسبوع مع انتقال زحل لينضم الى الشمس وعطارد في الحوت ليفرض عليك بعض الشروط الجديدة فتشعر بتقلبات كثيرة تحصل ما يحتم عليك الانتباه الى صحتك وسلامتك وعدم الاستهتار باي عارض البداية مع وجود القمر في الاسد بين السبت الاثنين تزدهر اوضاعك المالية وتتطور فيه مشاريعك وتتنوع فتوظفها لاتخاذ اجراءات عملية مع وجود المريخ في برجك بالاضافة الى وجود الزهرة والمشتري في الحمل

عاطفيّاً: تشعر بالقوة في اتخاذ القرار ويكون نفوذك عظيماً ما يجعلك تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى او تخوض تجارب لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار وتعزز الثقة بالنفس للعازب, يتحدث كوكب الحب من برج الحمل عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة