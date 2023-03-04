توقعات مولود برج الثور من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: تتضامن الكواكب معك وتصطلح الامور بشكل ايجابي فتحمل اليك تيارا من الحظ اعتبارا من هذا الاسبوع الذي يدعمك في مشاريعك المهنية ويوفر لك الاطمئنان مع انتقال زحل من الدلو الى الحوت من معاكسة مع برجك دامت سنتان ونصف لكي يعيد اليك البسمة والتفاؤل ويريحك لينضم الى الشمس وعطارد في برج الحوت الصديق ما يجعل هذه الفترة مصيرية الا ان الفلك يحذرك من الفترة الواقعة بين السبت والاثنين مع انتقال القمر الى برج الاسد

عاطفيا: تعيش اسبوعا متقلبا قد يضعك امام خيار حقيقي وصعب لا بد منه بسبب تأثيرات كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الحمل فكن حذرا اسبوع صادم يقفدك الصبر لذلك كن موضوعيا ومتفهما ولا تنشغل عن الشريك بأمور متنوعة كالعمل او السفر او حتى الامور اليومية للعازب من الافضل لك أن تسعى جاهداً لحماية علاقتك الحاليّة وأن تتحفظ قبل الإرتباط في اية علاقةٍ جديدة