توقعات مولود برج الحمل من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023

مهنياً: انه اسبوع الازدهار والانفتاح تعيشه بفرح ويحمل اليك الانفراج والامور السعيدة مدعوما من كوكب الزهرة والمشتري من برجك بالرغم من انتقال زحل الى الحوت لينضم الى الشمس وعطارد في مواجهة برجك الذي يسبب بلبلة وحيرة وضياع انها مرحلة متطلبة مليئة بالحركة الفلكية المهمة والاستثنائية البداية مع انتقال القمر الى الاسد بين السبت والاثنين ما يجعل الاحداث تتسارع فتتخذ القرارات وتنفذها بسرعة الا ان نوعية الوقت ستكون اكثر من جيدة

عاطفياً: تحلق في المجال العاطفي وتجذب الانظار والقلوب اليك وتمارس لعبتك بالاغواء وكسب القلوب وتجسد بعض المشاريع والاحلام وتستفيد شخصيا من تاثيرات كوكب الحب المتنقل في برجك وفوائده العاطفية فتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة واللقاءات الاسرية واجتماعات الاصحاب والاقارب للعازب تتصرف باسلوب مميز وتميل الى الجدية اكثر في طرح المواضيع الشخصية كخطوبة او زواج