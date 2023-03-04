القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: انه اسبوع الازدهار والانفتاح تعيشه بفرح ويحمل اليك الانفراج والامور السعيدة مدعوما من كوكب الزهرة والمشتري من برجك بالرغم من انتقال زحل الى الحوت لينضم الى الشمس وعطارد في مواجهة برجك الذي يسبب بلبلة وحيرة وضياع انها مرحلة متطلبة مليئة بالحركة الفلكية المهمة والاستثنائية البداية مع انتقال القمر الى الاسد بين السبت والاثنين ما يجعل الاحداث تتسارع فتتخذ القرارات وتنفذها بسرعة الا ان نوعية الوقت ستكون اكثر من جيدة
عاطفياً: تحلق في المجال العاطفي وتجذب الانظار والقلوب اليك وتمارس لعبتك بالاغواء وكسب القلوب وتجسد بعض المشاريع والاحلام وتستفيد شخصيا من تاثيرات كوكب الحب المتنقل في برجك وفوائده العاطفية فتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة واللقاءات الاسرية واجتماعات الاصحاب والاقارب للعازب تتصرف باسلوب مميز وتميل الى الجدية اكثر في طرح المواضيع الشخصية كخطوبة او زواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الحمل من السبت 4 آذار إلى السبت 11 آذار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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