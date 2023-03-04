نصائح لحماية أطفالك من «ضربة الشمس» بالتزامن مع الاضطرابات الجوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اضطراب درجة الحرارة، يصبح الخروج في الشمس أمرًا صعبًا، لا يتحمله الكثيرون خاصةً الأطفال، وذلك نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة التي ربما تؤثر على الجسم وتتسبب في تعرضهم لأزمات صحية عديدة، كما أكدت «الأرصاد» في بيان، أن هناك توقعًا بوجود تخبطات في أحوال الطقس خلال الـ48 ساعة، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف خلال ساعات النهار ولكن تصل إلى الأجواء المشمسة مع غياب السحب، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب ضربة الشمس وعلاجها.

أعراض ضربة الشمس

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أعراض ضربة الشمس، وذلك بحسب هاني الناظر، استشاري الجلدية:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم «40 درجة مئوية» أو أعلى.

- تغير الحالة العقلية أو السلوك.

- الارتباك والإثارة والتداخل في الكلام والتهيج والهذيان والنوبات والغيبوبة عن ضربة الشمس.

- تغير في التعرق.

- جفاف البشرة.

- قيء أو غثيان.

- يتحول لون البشرة إلى اللون الأحمر.

- تسارع معدل ضربات القلب.

- سرعة التنفس.

مضاعفات ضربة الشمس

- تلف في الأعضاء الحيوية وقد يصل إلى تلف دائم.

علاج ضربة الشمس

ولأن الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفًا وتعرضًا لضربة الشمس خاصةً مع الذهاب المدارس، وفقًا لما أوضحه محمد عفيفي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، إذ يقول إن التعرض لأشعة الشمس الحارقة يؤثر على الكبار والصغار نتيجة التواجد خارج المنزل لساعات طويلة، وقدم العديد من العلاجات، وهي كالتالي:

- يجب عند الخروج من المنزل ارتداء ملابس من أقمشة قطنية ذات ألوان فاتحة حتى تمتص الحرارة الموجودة في الجو.

- عدم الخروج في وقت الذروة إلا للضرورة كون أجساد الأطفال لا تستطيع التعامل مع الحرارة الشديدة، ويمكن أن يتعرضوا لمشكلات صحية كثيرة كارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، فضلًا عن صعوبة التنفس.

- إبعاد الشخص المصاب بضربة الشمس عن مصدر أشعة الشمس المباشرة.

- وضع المصاب أسفل الماء الجاري أو داخل حوض الاستحمام.

- الاستمرار على كمادات المياه والثلج على الرأس والرقبة أو فخذيه أو تحت الإبطين.

- على المصاب تناول أكبر كمية ممكنة من المياه والسوائل.

- تجنب الأدوية المضادة للالتهاب.

- تناول أدوية لعلاج الإصابة بالتهيج أو الارتجاف.

- استعمال الكريمات والمراهم المرطبة.

- استخدام الكريمات التي تعالج احمرار البشرة.

- شرب كمية كبيرة من الماء والسوائل الطبيعية كي يتم تعويض الجسم عن السوائل التي يفقدها.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والحارقة.

- تجنب تخفيف الملابس إلى درجة كبيرة حتى لا تصاب بالبرد، فيكون سيئ كثيرًا مع ضربة الشمس.

- عدم شرب مشروبات سكرية حتى لا يحدث تقلصات للمعدة.