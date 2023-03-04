الامارات | وفاة الممثل الأميركي توم سايزمور

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأميركي توم سايزمور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مارس 2023
توفي الممثل الأميركي توم سايزمور المعروف بدوره في فيلم «سايفينغ بايرت راين»، عن 61 عاما على ما أعلن مدير أعماله تشارلز لاغو الجمعة. وقال لاغو في بيان «أعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل توماس إدورد سايزمور«توم سايزمور» بسلام في مستشفى سانت جوزف في بوربانك» بكاليفورنيا، مضيفاً انّ «أخاه بول وأبناءه جايدن وجاغر.. كانا بجانبه».
وكان الممثل يعاني تمدداً في الأوعية الدموية داخل المخّ منذ فبراير، ونُزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة.
وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أنّ أي تدخل طبي لم يعد نافعاً في وضعه، بحسب لاغو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App