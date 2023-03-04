الامارات | مطاردة سيارة مسروقة تنتهي بقتيل و5 مصابين ومبنى منهار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مارس 2023

نشر مكتب النائب العام لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة وأخرى تابعة للشرطة أظهرت مطاردة سائق سيارة مسروقة تنتهي بشكل مروع.

وتأتي هذه المطاردة في أعقاب تلقي شرطة بالتيمور بلاغاً عن حادثة سرقة سيارة سوداء، ورصدت الدوريات عبورها شمال شرقي منطقة بالتيمور، وحاولوا إيقافها واللحاق بها دون جدوى.

وأظهرت مقاطع الفيديو اصطدام السائق بسيارة أخرى مما تتسبب باصطدام السيارتين بأحد المشاة ومن ثم بمنزل فارغ انهار على السيارتين، الأمر الذي أسفر عنه مقتل أحد المشاة وإصابة 5 آخرين.

وتقرر نشر هذه المقاطع بعد انتهاء فترة التحقيقات وسماح النائب العام بنشر مقاطع الفيديو في بيان أصدره الموقع الرسمي.

وسارعت السلطات لوقف حركة المرور وتحويل مسارات الطرق لتسهيل عملية إخراج السيارات من تحت حطام المبنى والقبض على سائق السيارة وإخراج المصابين.