الامارات | السعودية تضبط مليوني حبة "كبتاغون" في شحنة "طماطم ورمان".

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مارس 2023

أحبطت السعودية محاولة تهريب 2.015.116 حبة كبتاغون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية «طماطم ورمان» واردة إلى البلاد عبر منفذ الحديثة البري.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه عُثر على تلك الحبوب داخل تجاويف ثمار «الطماطم والرمان»، بعد خضوع الشاحنة المحملة بالإرسالية للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية.

ويقع منفذ الحديثة البري التابع للسعودية على الحدود مع الأردن.

من جانبها، نفت وزارة الزراعة الأردنية أن يكون منشأ هذه الشحنة من داخل الأردن، وأكدت في بيان، الجمعة، أن المملكة "في هذا الوقت من العام لا تصدّر الرمان، بل تقوم باستيراده لتوفيره للسوق المحلية".

كما أشارت إلى أن الصور المتداولة للطماطم التي تحتوي على الكبتاغون ليست ذات منشأ أردني، حيث تم التأكد من ذلك، ولا يوجد أي تسجيل لهذه الشحنة عن طريق المصدّرين الأردنيين.