«شروق» تبدع في الرسم بروح «الشياكة المستدامة» وبخامات صديقة للبيئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبها للرسم والموضة منذ الصغر، وقطع الملابس الكثيرة المستهكلة، والأسلوب غير واعي في الشراء، وقلة التوعية البيئية بفكرة الشياكة المستدامة، هو ما دفع «شروق محمد»، الفتاة الاسكندرانية، ذات الـ22 عامًا، إلى تغيير السلوك الاستهلاكي للملابس، من خلال توظيف الأدوات واستخدام الفرشاة ومادة الكلور والأقلام الملونة والرصاص، لتحويل قطع الملابس القديمة إلى قطع جديدة، بمشروع «Dress your mind» .

فكرة تغيير استهلاك الملابس

«قطع الملابس القديمة كثيرة، وفكرة الحد من الموضة السريعة بين الناس غير معروفة أو منتشرة، ففكرت في أن أحول قطع الملابس القديمة منتهية الصلاحية، إلى قطع ملابس جديدة صالحة للاستخدام، لتغيير العادات الاستهلاكية غير الواعية، لإيماني بالأفكار المبتكرة، وعمل مشروع صديق للبيئة يهدف إلى بيئة أكثر صحية»، وفق ما قالت «شروق»، في حديثها لـ«هُن».

واستكملت، «استخدم قطع الملابس القديمة، من خلال أن اضيف لها مادة صبغية مخصصة، لصبغات الجلد، ثم اسحب اللون من القطعة البالية، وابدأ في رسم الخيوط من مادة الكلور، وبعتمد طريقة سحب اللون من القطعة، بتخفيف الكلور بمياة، ورسم الظلال المختلفة بين كل طبقة وطبقة، وتغيير الألوان من خلال زيادة أو نقص الكلور، فمثلًا الجزء المزود بالكلور يكون أفتح، ولا أستعمل وسيطا غير المياه، ويكون في الطبقات الخارجية للملابس فقط».

مشروع «شروق» للحفاظ على البيئة

وأضافت أن ذلك للمساهمة في التخفيف من آثار تغيرات المناخ، والحد من تلوث البيئة، من خلال الحد من فكرة إهدار الملابس، بعمل قطعة جديدة من قطعة ملابس مستهلكة، وتكون أكثر تماشيًا مع السيدات من خلال اختيارهم للألوان والأشكال، ومن أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للجيل الحالي، وللأجيال القادمة.