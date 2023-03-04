3 أفكار لهدايا الأمهات في اليوم العالمي للمرأة 2023.. «فرحيها باللي بتحبه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع اقترب يوم المرأة العالمي لعام2023، والذي يتزامن مع الـ8 من مارس في كل عام، تعرفي على أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها في هذا اليوم، الذي يعد فرصة رسمية للتعرف على إنجازات النساء في جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة الوعي بإنجازاتهن وتعزيز المساواة للوصول إلى عالم أكثر إنصافًا، وتقديم الهدايا يعد نوعاً من أنواع إظهار التقدير والدعم للنساء والأمهات، وفقاً لموقع «boxupgifting» البريطاني.

هدايا للنساء في اليوم العالمي للمرأة

أهم الهدايا التي يمكن تقديمها في اليوم العالمي للمرأة 2023 هي منتجات للعناية بالبشرة، ذلك لأن النساء بطبعهن يرغبن في الاهتمام بجمالهن وأناقته، وخلال اختيار منتجات «السكين كير» ابحثي عن المنتجات المصنوعة من مكونات طبيعية وعضوية وخالية من المواد الكيميائية القاسية، كما يمكنك أيضًا البحث عن منتجات العناية بالبشرة التي ابتكرتها بعض شركات مستحضرات التجميل المملوكة للنساء أو التي تدعم قضايا المرأة.

ثانياً القهوة أو الشوكولاتة

في اليوم العالمي للمرأة قدمي لها اكثر الأشياء التي تحبها، والتي من بينها الشوكولاتة والقهوة، ذلك لأنها من الأطعمة اللذيذة التي تحبها النساء، يمكنك تقديم مجموعة متنوعة من الشوكولاتة الداكنة والتي تعتبر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والمكونات المضادة للالتهابات، إضافة إلى فائدتها في زيادة مستويات هرمون «السيروتونين»، الذي قد يجعلك تشعرين بالسعادة

كما تعد القهوة أيضًا من الهدايا المفضلة لدى الكثير من النساء، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تُقلل الإجهاد التأكسدي والتهاب الخلايا، كما تحتوي على مادة البوليفينول والتي تقلل من التعرض للاكتئاب.

ثالثا هدية مصنوعة يدوياً

تحب النساء الهدايا المخصوصة التي تصنع من أجلها وتقدم لها فقط، لذلك يمكن تقديم الهدية المصنوعة يدوياً لأنها تعتبر فكرة رائعة وفريدة من نوعها في يوم المرأة للأم أو الأخت، بالإضافة إلى أنه يمكنك صنع دفتر مليء بالذكريات والصور التي شاركتها الأم مع طفلها أو رسم صورة لها، وهناك مجموعة أفكار أخرى منها صنع شمعة معطرة ويفضل استخدام الزيوت العطرية والألوان المختلفة لجعلها أكثر جاذبية، أو صنع باقة من الزهور المفضلة لها