طريقة مسح الألوان من البشرة الجافة بعد الـ«Color festival»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الاستمتاع بحفلة ألوان صناعية «Color festival» من الأمور المُبهجة حقًا التي يتفاعل معها الكثير ويفضلها، إلا أن تبقى المهمة الصعبة في النهاية هو لحظة إزالة هذه الألوان من على الجلد، خاصة وإن كنتي من أصحاب البشرة الجافة.

فمن المهم ملاحظة أنه عندما يجف الجلد، فإنه يتقلص ويحدث تشققات، ويمكن أن تصبح الشقوق عميقة ومؤلمة حتى تنزف، كما تسمح للجراثيم والبكتيريا الدخول للجسم ومن المحتمل أن تسبب عدوى جلدية، وعندما يتلامس عامل خارجي مثل الألوان الصناعية، مع بشرتك الجافة، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا حقًا، لذلك، لدينا بعض النصائح للعناية بالبشرة الجافة، وإزالة الألوان، وفقًا للموقع الهندي boldsky تعرفي عليها:

1. التنظيف أثناء الاستحمام

استخدم منظفًا لطيفًا جدًا للوجه أو صابونًا مرطبًا، لأن الصابون والمنظفات القاسية يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية للبشرة وتترك الجلد جافًا، فيمكن أن يحتوي الصابون والمنظفات القاسية على مواد كيميائية يمكن أن تجرد الجلد من زيوته الطبيعية، مما يؤدي إلى الجفاف، لكن باستخدام منظف لطيف أو صابون مرطب، ستتمكن من الحفاظ على توازن رطوبة صحي والحفاظ على زيوت البشرة الطبيعية.

2. الترطيب بعد الاستحمام

ضعي مرطبًا كثيفًا على بشرتك لضمان ترطيبها بشكل كافٍ، ما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجلد والحفاظ على التوازن الطبيعي للمعادن والفيتامينات والمواد المغذية للبشرة.

كما يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء أيضًا في طرد السموم وتقليل الالتهاب، مما قد يؤدي إلى تحسين مظهر الجلد.

3. استخدام مرهم

استخدام مرهم أو كريم على غسول يعد أكثر فاعلية وأقل تهيجًا، لذا ابحث عن المنتجات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المكونات التالية، مثل زيت الجوجوبا أو الجلسرين أو حمض الهيالورونيك أو حمض اللاكتيك.

كيفية إزالة اللون من البشرة الجافة؟

يمكنك عمل عجينة من دقيق القمح مع أي زيت ناقل وتطبيقه على الوجه.

اتركه لبضع دقائق، ثم دلكه.

اغسله بمنظف معتدل.