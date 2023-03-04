معلومات عن مرض سرطان الأطفال.. اعرفي الأسباب والأنواع الشائعة وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

مخاوف كثيرة من الأمهات تجاه أطفالهن، بسبب إمكانية إصابتهم بالأمراض النادر والوراثية التي ربما تؤثر على حياتهم، من بينها السرطان، الذي أصبح شائعًا بكثرة خلال هذه الفترة، لا يفرق بين كبير وصغير، ويؤدي إلى وفاة بعض الحالات، فيما ينتصر عليه أخرون.

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسباب إصابة الأطفال بـ السرطان وأكثر الأنواع الشائعة بينهم، لتوعية الأمهات من خطر الإصابة به واكتشافه في المراحل الأولية له، لسرعة التعامل مع المرض للتغلب عليه وهزيمته قبل انتشاره في الجسم، كالتالي:

أسباب إصابة الأطفال بالسرطان

- عوامل بيئية

- عوامل متعلقة بنمط الحياة.

- بعض الالتهابات المزمنة، مثل فيروس نقص المناعة البشري والملاريا.

- تغيير جيني في خلايا فردية تنمو بعد ذلك لتصبح كتلة أو ورم.

- يسبب الضرر والوفاة إذا ترك دون علاج.

وأشارت إلى الأمراض والأنواع الشائعة بين الأطفال، كالتالي:

- سرطان الدم( اللوكيميا)

- سرطان الدماغ.

- الأورام الليمفاوية والأورام الصلبة.

علاج سرطان الأطفال

يمكن علاج سرطان الأطفال من خلال العلاج الكيميائي عن طريق الأدوية الكيميائية التي من شأنها قتل الخلايا السرطانية.

- العلاج الجراحي، والذي يعمل على التخلص من الورم.

- العلاج الإشعاعي، وذلك من خلال استخدام أشعة عالية الطاقة مثل أشعة إكس.

أعراض سرطان الأطفال

وتحدث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«هُن» عن أعراض الإصابة بالسرطان عند الأطفال، كالتالي:

- رؤية مشوشة أو مزدوجة.

- دوخة أو صعوبة في المشي.

صداع.

- غثيان.

- قيء.

التعب.

- الضعف.

- شحوب الجلد.

- النزيف أو الكدمات.