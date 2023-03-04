3 طالبات يصممن ملابس من مواد معاد تدويرها ويشاركن في عرض أزياء عالمي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مشاركات طلابية بأفكار خارج الصندوق لتصميم أزياء من إعادة تدوير المواد المختلفة من بينها القماش والبلاستيك والورق والنايلون، ليتم استخدامها لإنتاج منتجات صديقة للبيئة خالية من الملوثات، التي أهلت 3 طالبات بالحصول على المراكز الأولى خلال عرض أزياء إماراتي، بحضور مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري.

قُسمت المشاركات الطلابية إلى 3 مجموعات، الأولى للعارضات اليافعات من الصف الخامس إلى الصف السابع برفقة المعلمة المشرفة على التصاميم دينا كريم، فيما كانت المجموعة الثانية من مقتطفات من تصاميم مبتكرة لتلميذات الصف الخامس والمجموعة الثالثة العارضات اليافعات من الصف الثامن إلى الصف الحادي عشر برفقة منسقة الفاعلية والمشرفة التصاميم رانيا البعيني.

مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، كشف لـ«الوطن» كواليس عرض الأزياء الصديق للبيئة بالجهود الطلابية، إذ تقول: «التجربة رائدة نفذتها إحدى مدارس اللغات في مدينة دبي، بمشاركة الطالبات واللواتي استخدمن بواقي الأقمشة والبلاستيك والورق وقمن بإعادة تدويرها بمنتجات وأزياء غير ملوثة، وتم تنفيذ عرض أزياء خاص داخل المدرسة».

فوز 3 طالبات في عرض أزياء

تعتبر المعلمة رانيا البعيني، التي تعمل داخل المدرسة هي صاحبة الفكرة والقائمة عليها، ونفذتها بحضور الفنانة التشكيلية خلود الجابري، وأضافت «المنصوري» في الحديث عن الكواليس: «تم عمل تصويت خلال عرض الأزياء وفازت 3 طالبات بالمراكز الأولى بعد التصويت، هذه التجربة فرصة جيدة لتنمية روح الابتكار لدى الفتيات وفرصة لإظهار مواهب إماراتية جديدة في مجال تصميم الأزياء».

كما أشارت «المنصوري»، إلى أن الفكرة المستخلصة من نتاج الفتيات، فرصة لتطوير المواهب، مضيفة: «تعتبر خطوة ممتازة نحو الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم معنوي للفتيات

مفاجأة كبرى في انتظار الفتيات والطالبات الفائزات في انتظارهن من مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري، والتي نوهت عنها قائلةً: « أدعو طالبات المدرسة المشاركات في التصميم وعرض الأزياء، لحضور أول عرض أزياء داخل الإمارات خلال الفترة المقبلة لتحفيزهن على الابتكار في هذا المجال والاطلاع على أخر ما وصلت إليه خطوط الموضة العالمية في التصميم وتقديم عروض الأزياء».