طرق للعمل من المنزل خلال فترة الجامعة.. «استخدمي مواهبك وقدراتك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث طالبات الجامعات عن طرق للعمل من المنزل، بجانب الدراسة أو العمل الأساسي لتساعدهن لتحسين دخولهن، ويرغبن في أن يقضين معظم أوقاتهن في المنزل في شيءِ مفيدِ، من خلال وظائف تعينهن على تكاليف المعيشة اليومية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» وظائف تساعد على زيادة الدخل الشهري مع الجامعة من البيت، وذلك بحسب موقع «Career Guide»، الخاص بالأعمال، ووفقًا لـ«سكاي نيوز عربية».

وظائف لتوفير الدخل

يفضل معظم الطلاب وأولياء الأمور المدرسين عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد، لذلك من الممكن العمل من خلال:

- كاتب المحتوى من الوظائف المطلوبة بكثرة، وهي ذات الأجر الجيد وتتطلب المعرفة بطرق الكتابة في أكثر من مجال.

- مدخل البيانات باستخدام خوارزميات معالجة البيانات.

- الترجمة من أكثر المهن المطلوبة ويمكن العمل فيها عبر الإنترنت سواء عند منظمات خاصة أو عامة.

- خدمة العملاء هي وظيفة تتطلب مهارات شخصية، وتتضمن مهارات التواصل مع العملاء والإجابة على استفساراتهم واهتماماتهم.

- محرر الفيديو يمكن العمل بها عبر الإنترنت، ولا تتطلب التواجد الشخصي في مقر الشركة وهي من الوظائف عالية الأجر.

- موظف الاتصال وهي من أكثر الوظائف التي يتم شغلها بدوام جزئي وتتطلب الاتصال بالعملاء لتوليد أرقام مبيعات أعلى، فمن الممكن إجراءها من المنزل.

- تصميم الجرافيكس يمكن العمل في العديد من دور الإعلام، والنشر ومنصات الصحفيين المستقلين ووكالات التوظيف.

- كوني مساعدة في وظيفتك، فإذا كنت محاسبًا يمكنك أن تكون مساعد الحسابات، وفي إعداد الميزانيات وصيانة السجلات ويمكن تأدية الوظيفة عن بعد مع الجامعة.

- التسويق بالعمولة من خلال كسب عمولة بصفتك جهة تسويق تابعة لإحدى الشركات من خلال الترويج لمنتجات الشركة وخدماتها.

- إذا كنتِ موهوبة فنيًا ففكري في إنشاء موقع لبيع فنك عبر الإنترنت، وهو ما يصممه مصممو الجرافيك من خلال رسومات مرئية مثل شعارات مواقع الويب والكتب والوسائط الأخرى.

- إذا تحبين القراءة أو الكتابة كوني مؤلفة أو محررة أو حتى شاركي اقتباساتك وانشئي صفحة لكِ على مواقع التواصل الاجتماعي.

- كاتبة إدخال البيانات وتحديثها في قاعدة بيانات العميل.

- توظف العديد من خدمات العمل المستقل عبر الإنترنت العديد من العاملين لحسابهم الخاص لتلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك مصممي الشعارات وكتاب السيرة الذاتية.

- كوني إحدى المستشارين في مجالك بإنشاء صفحة للرد على استفسارات المجال التي تتخصصين به.

- كوني مدرسًا عبر الإنترنت لمساعدة لطلاب في مختلف المستويات الصفية، مما يساعدهم على إنهاء واجباتهم المدرسية أو الدراسة للامتحانات القادمة.

- غالبًا ما يحتاج الأفراد والشركات إلى مساعدين افتراضيين يمكنهم إكمال المهام البسيطة عبر الإنترنت عن بُعد، وتشمل واجباتهم الأكثر شيوعًا الرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وإجراء ترتيبات السفر وتنظيم تقويم العميل وجدولة المواعيد أو الاجتماعات.

- عمل مشروع أون لاين ببيع الحلوى أو أية نوع من الطعام.

وظائف شركة الاتصالات الدولية

- بحسب شركة الاتصالات الدولية «TollFreeForwarding»، كشفت مجموعة وظائف جديدة عبر الإنترنت، وهي كالتالي:

- إنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تحويل الصوت أو الفيديو، إلى نص مكتوب بطريقة سهلة.