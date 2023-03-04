اليوم العالمي لمكافحة السمنة.. اعرفي أضرارها النفسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

في 4 مارس من كل عام تطلق منظمة الصحة العالمية العديد من الحملات للتوعية بخطورة السمنة، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة السمنة والتي بجانب خطورتها الصحية لها العديد من الآثار السلبية على الصحة النفسية، يعاني منها ملايين السيدات حول العالم، بسبب انعدام الرضا عن أنفسهن وأشكالهن حتى يصبح النظر في المرآة نادرًا، وفي هذا التقرير يعرض «هن» أهم الأضرار النفسية لمرض السمنة، وفقاً لموقع «مايو كلينك» البريطاني.

تأثير السمنة على الحالة النفسية

في اليوم العالمي لمكافحة السمنة، تعاني الكثير من السيدات من الأمراض النفسية بسببها والتي منها اضطراب صورة الجسم، والانشغال الزائد للنظر والوقوف أمام المرآة لملاحظة تغييرات الجسم والأماكن التي تكثر بها الدهون، وقد تصل في بعض الحالات إلى أن تكره المرأة النظر إلى المرآة تماماً، في حالات من السمنة المفرطة تجعل من يصاب بها يركز في نظرات وعيون الآخرين لتحليل النظرات لهم، وهذا يؤثر على مدى الثقة بالنفس، بالإضافة إلى أن السمنة يترتب عليها مواقف أخرى، أهمها الخوف من الانضمام إلى المناسبات الاجتماعية.

وقال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية خلال أحد اللقاءات الإعلامية، أن من تأثيرات السمنة على الصحة النفسية إنها تسبب عصبية مفرطة وأعراض اكتئاب، وأحيانًا إهمال في النظافة الشخصية، والمضاعفة في تناول الطعام، وهذا ما يعرف بفرط الشهية العصبي.

نصائح التخلص من الوزن بطريقة صحيحة

للتخلص من السمنة بطريقة صحية قال رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، في حديث سابق لـ«هُن»، إن النظام الغذائي الذي يعتمد على فقدان سريع للوزن وحبوب إنقاص الوزن يشكل تهديدًا على الصحة، والأفضل صحياً هو التحكم في الوزن بإتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى ضرورة تنويع الوجبات الغذائية وتناول القدر الكافي من الخضار والبروتينات.