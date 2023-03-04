عناصر غذائية بسيطة تخلصك من الإمساك.. ملينات طبيعية في بيتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الإمساك من المشكلات التي تؤثر على مسار الحياة اليومية، لأنه يسبب الأرق لصاحبه، ويجعله دائما في حاله من الضيق والانزعاج، وقد عرفه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال لقاء تليفزيوني سابق، بأنه عبارة عن حركة الأمعاء الثقيلة، بسبب البطء الشديد في الهضم، أو عدم القدرة على التخلص من فضلات الطعام، من المستقيم بشكل صحيح.

مشروبات تساعدك على التخلص من الإمساك

الماء بالليمون، من أهم المكونات التي تخلصك من الإمساك، وفقا لتصريحات لأخصائية التغذية كارولين توماسون، على موقع «healthline» البريطاني، فإن الليمون يحتوي على فيتامين «سي»، الذي تشير الأبحاث إلى أنه ملين طبيعي.

بذور الشيا

يساعدك مشروب خليط الماء وبذور الشيا والقليل من الليمون، على تليين الأمعاء، وبالتالي علاج الإمساك.

القهوة

القهوة من المشروب التي تساهم في علاج الإمساك، فرغم أنها تشتهر بمحتوياتها المنبهة، إلا أنها تحفز الجهاز الهضمي على العمل.

عصير الفواكه

يمكن للعصائر مثل الكمثرى والتفاح والمشمش، أن تخفف الإمساك، كما أن الخوخ، يقلل بشكل كبير من صلابة وتكتل الفضلات، ويخفف من انتفاخ البطن.

وصفات للتخلص من الإمساك

قال الدكتور حسام موافي، خلال تصريحاته، إن هناك مجموعة من المشروبات والوصفات، تساعد على التخلص من الإمساك، منها تناول كوب زبادي على وجبة العشاء من أي نوع، بعد إضافة كمية متوسطة من الردة، ومعها ‏إضافة ملعقتين عسل النحل.

وأشار «موافي»، إلى وصفة أخرى سحرية لعلاج الإمساك في المنزل، من خلال تناول برتقالة كاملة مع القراصيا أو المشمش، بعد فترة من وجبة العشاء.

أوضح أنه يجب شرب كمية كافية من المياه، حوالي لترين لبقاء الجسم رطبًا، كما يجب تناول طعام غني بالألياف، مثل: الأفوكادو أو الألبان، وممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع، إذ يعمل النشاط البدني على زيادة نشاط العضلات في الأمعاء.