الامارات | لطيفة بنت محمد: دعم وتمكين الفنانين يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عضو مجلس دبي، أن «مهرجان سكة للفنون والتصميم» بات اليوم أحد أبرز الأحداث الفنية الإبداعية التي تستضيفها دبي، في الوقت الذي يرسّخ فيه مكانته كمكون مهم من مكونات المشهد الإبداعي المتنامي في الإمارة، في حين يشكل كذلك إضافة نوعية للنشاط الثقافي على مستوى المنطقة ككل.

جاء ذلك خلال تفقد سموها فعاليات النسخة الـ11 من المهرجان، الذي يقام هذا العام تحت شعار «إبداع يتجدد على نفس السكة» في «حي الفهيدي التاريخي» إحدى #وجهات_دبي« وضمن #موسم_دبي_الفني. واطلعت سموها خلالها على عدد من الفعاليات والمشاريع والأعمال الفنية والإبداعات التي تعكس تطور المشهد الإبداعي في دبي، وتنوعها الثقافي، كما التقت سموها عدداً من الفنانين المشاركين، مشيدةً بمستواهم الإبداعي، وتميز رؤاهم الفنية، وأفكارهم الخلَّاقة. وقالت سموها: «يسهم المهرجان في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استقطاب الكفاءات النوعية وتنميتها، بما يسهم في تفعيل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، على المستويين المحلي والإقليمي، فيما أصبح المهرجان وجهةً للموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، ونُواصل من خلاله دعم وتمكين الفنانين، وتوفير مساحات وآفاق تُمكِّنهم من إطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية المبتكرة، وتحويلها إلى أعمال متميزة ومُلهِمة، ما يحقق طموحات دبي للقطاع الثقافي، ويرسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع، وملتقى رئيس للمواهب». يشارك في نسخة هذا العام من «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، أكثر من 188 مبدعاً من الإمارات ومنطقة الخليج والمقيمين فيهما.

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي:

• «المهرجان وجهة للموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم».

• «توفير مساحات وآفاق تُمكِّن الفنانين من إطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى أعمال مُلهِمة».