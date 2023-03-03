مشروبات وأطعمة لا تساعد على الريجيم.. ابتعدي عنها حتى في «اليوم الفري»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين الأسبوع والآخر، يكون هناك اليوم حرا بالنسبة للمنتظمين على النظام الغذائي الصحي أو «الدايت»، يسمح خلاله بتناول وجبات دسمة حتى تحفز الدماغ على الحرق، لكن هناك مشروبات وأطعمة لا تساعد على الريجيم، يجب الابتعاد عنها، حتى في «اليوم الفري» وفقا لموقع «timesnownews»، وتشمل تلك الأطعمة المكرونة البيضاء، الحلوى والآيس كريم والبطاطس المقلية.

مشروبات وأطعمة لا تساعد على الريجيم

تعد المكرونة البيضاء من ضمن قائمة تضم مشروبات وأطعمة لا تساعد على الريجيم، لأنها تحتوي على كثير من الكربوهيدرات، مثل الدقيق المكرر الذي يتحلل في الدم بسهولة، مما يساعد في رفع مستويات الجلوكوزن بالتالي تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين، لتحسين امتصاصه، وينتج عنها زيادة الوزن.

الحلوى بكل أنواعها

تعتبر الشوكولاتة وغيرها، من أشكال وأنواع الحلوى، من الأطعمة التي تسبب كوارث صحية، ليس لأنها تحتوي على السكريات فقط، لكنها أيضا محملة بالمواد الحافظة وشراب الفركتوز، وشراب الذرة، الذي يمنع الجسم من إنتاج مستويات كافية من هرمون اللبتين، وهو الهرمون الذي يثبط الشهية، ويعزز استخدام الطاقة في الجسم.

البطاطس المقلية

تعد البطاطس المقلية في الزيت والملح، من أكثر أنواع الأطعمة التي تساعد في الريجيم، لأنك قد تأكلين كثير منها بدون شبع، كذلك تحتوي على سعرات حرارية عالية جدا وتزيد الوزن.

مشروبات ممنوعة أثناء الريجيم

أول المشروبات الممنوعة أثناء الريجيم، هي المشروبات المحلاة، لأنها تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية، التي تعيق عملية التمثيل الغذائي، وتؤثر على وظائف مختلف أعضاء الجسم، وينطبق هذا على أي مشروب يضاف إليه السكر، حتى إن كان صحيا، ويضاف إليها المشروبات الغازية، لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من السكريات، وكذلك العصائر المعلبة ومشروبات الطاقة.

فواكه ممنوعة خلال فترة الريجيم

قال الدكتور ماجد زيتون، استشاري التغذية، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة»، إن الفواكه من الأطعمة الصحية المهمة التي يُنصح بتناولها، لكن يسبب بعضها كثير من المشكلات الصحية الجسدية، والبعض الآخر يدخل في قائمة الممنوعات أثناء الحمية الغذائية؛ لأنها تُعيق خسارة الوزن لاحتوائها على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، فتصبح بذلك بعض الفاكهة ممنوعة أثناء الريجيم، منها التالي:

- اليوسفي.

- الرُمان.

- الموز.

- الكنتالوب.