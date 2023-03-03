تحذير من طريقة شائعة لتخزين البطاطس.. متى تضعينها في الثلاجة؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين البطاطس، من الموروثات التي نشأت عليها ربات المنازل، إذ تلجأن لتخزينها في موسم حصادها، للاستمتاع بها طوال العام، بينما تفضل بعضهن تخزينها قبل قدوم شهر رمضان المبارك، إذ تعد من الأكلات الرئيسية في كثير من الإحيان، وقد يستعان بها كطبق مكمل للوجبات المختلفة.

طريقة تخزين البطاطس

تخشى عديد من السيدات، عدوم توافر البطاطس بكثرة قبل شهر رمضان، بسبب سياسة الشراء، لذا يكون التخزين الحل الأمثل لمواجهة تلك الأزمة، لكن دومًا ما تؤثر طريقة التخزين في صحة تناول الثمرة واستخدامها في الطهي فيما بعد، إذ تُخزنها عديد من السيدات في الثلاجة كباقي الخضروات، بينما تفضل بعضهن وضعها في الأماكن الجافة المُظلمة، مثل الثوم والبصل، وما شابه.

احذري تخزين البطاطس بهذه الطريقة

بحسب موقع «REAL SIMPLE» العالمي، فإنه يحذر من تخزين البطاطس رفقة ثمرات التفاح أوالبصل، بسبب تفاعلها معا، ما ينتج عنه انبعاث غاز الإيثيلين، الذي يتسبب في تلف البطاطس، ويشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، على رأسها الإصابة بالسرطان.

مفاجأة في أبحاث وكالة معايير الأغذية

كان خبراء التغذية، حذروا مرارا وتكرارًا من تخزين البطاطس في الثلاجة، لاحتمالية أن تُسبب خطر الإصابة بالسرطان، ذاهبين بإن تخزين البطاطس النيئة في درجات حرارة منخفضة، يسبب تكوين سكريات إضافية، تتحول فيما بعد إلى مادة الأكريلاميد المسببة للسرطان عند قليها.

وعلى الرغم من انتشار هذا القول، إلا أن خبيرة التغذية شيفالي لوث، عادت اليوم من خلال مجموعة المستهلك «Which؟»، لتؤكد في ضوء أحدث أبحاث وكالة معايير الأغذية، أن تخزين البطاطس في الثلاجة طريقة جيدة لتحقيق أقصى استفادة منها، خاصة إذا كنت لن تستخدمها على الفور، لكن بشرط ألا يخزن بجانبها أي من الأكلات والخضروات، وفقًا لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت خبيرة التغذية: «لن يدرك كثير من الناس أن تخزين البطاطس بجانب الأكلات، من الممكن أن يجعل الخبز تالفا، ويقصر من عمر الموز أو الطماطم، إذ تغير درجات الحرارة الباردة قوام الطماطم، وتمنع الإنزيمات التي تمنحها نكهة».

أفضل طريقة لتخزين البطاطس

كان الشيف حسن، شرح من قبل خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «أكلات وتكات»، على قناة الحياة، أفضل طريقة لتخزين البطاطس، كالتالي:

- تقشير البطاطس أولًا.

- تقطيع البطاطس على شكل أصابع، لكن أحرصي أن تكون متوسطة الحجم، أي لا تكون سميكة أو رفيعة.

- اغسلي البطاطس التي تم تقطيعها جيدا، وتأكدي من إزالة النشا منها، وظهور لون المياه شفافة.

- ضعيها بعد الغسل في ماء مغلي لمدة دقيقة، ثم أرفعيها لوضعها بماء بثلج وملح وخل.

- اتركي البطاطس بعد غليها داخل الماء والثلج نحو نصف ساعة.

- صفيها بعد ذلك، ثم ضعي البطاطس في زيت غزير ساخن نصف قلية، ثم ارفعيها على مناديل المطبخ.

- احفظيها فيما بعد داخل الفريزر حتى تجمد، وتُستخدم وقت الحاجة.