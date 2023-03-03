تحذير خطير من الأطباء بشأن تحدي عصير البطاطس على التيك توك: «اوعوا تقلدوه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين اليوم والآخر يخرج علينا تطبيق «التيك توك» بتحديات جديدة تحمل في طياتها العديد من الخطورة التي قد تصيب مستخدميها، كان آخرها تحدي عصير البطاطس، إذ بدأ البعض من مستخدمي تطبيق «التيك توك» في الادعاءات بأن عصير البطاطس النيئة من شأنه علاج التهاب الحلق.

تحدي عصير البطاطس جديد على التيك توك

يشار إلى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر المؤثرين في منصة تيك توك وتظهر شربهم عصير البطاطس النيء، الذي يمكن صنعه عن طريق وضع حبة بطاطس في عصارة أو بشرها واتخاذ العصير منها العصير، على أنه علاج لالتهاب الحلق، حصدت مئات الآلاف من المشاركات في مدة قصيرة.

وبدأ الجدل حول تحدي عصير البطاطس، بعدما أدعت المدونة والمؤلفة Allie Casazza إنها عالجت ابنتها البالغة ذات الـ14 عاما من التهاب الحلق عقب تناوله، بينما قدم مستخدم آخر أفضل أنواع البطاطس لاستخدام العصير الخاص بها، وعلى الفور بدأ الأمر يتداول ويضج بمواقع التواصل الاجتماعي.

الأطباء يحذرون من عصير البطاطس

ومع تداول المقطع، حذر العديد من الأطباء حول العالم، من تناول عصير البطاطس النيئة لعلاج التهاب الحلق، مؤكدين أن هذه الادعاءات خطيرة للغاية، وأن العصير لايعالج التهاب الحلق كما ادعى البعض، بل أنها قد تصيب الصحة، وتتسبب في مضاعفات في الكلى أو حمى الروماتيزم الخطيرة وأمراض القلب المزمنة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

وأكد الأطباء أن التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية تسببت في مخاوف الصحة العامة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الشتاء بعد عودة ظهور مميتة، وفكرة علاجها بعصير البطاطس فكرة عارية تمامًا من الصحة، منها أنها تسبب نتائج كارثية، خاصة على مستخدميها من الأطفال وكبار السن.

عصير البطاطس.. وتحذيرات خطيرة

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور «إيدي موغال»، الذي يُعرف على «التيك توك» باسم Dr Idz على TikTok، من هذا التحدي، مؤكدًا أنه يمثل خطورة كبيرة على صحة الأطفال.

يسبب «تلبك معوي»

ومن جانبه، رد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، من خلال «هُن» على هذا التحدي، مؤكدًا أنه لايمكن لعصير البطاطس علاج التهاب الحلق على الإطلاق: «مالوش علاقة وتحدي غريب».

وحذر استشاري التغذية العلاجية من تناول عصير البطاطس، إذ يحتوي على كميات كبيرة من النشا: «هتعمل زيادة في الوزن وتلبك معوي، وكمان قلة كفاءة الامتصاص المعوي».