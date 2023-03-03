حالات تحرم المطلقة من الحصول على معاش الزوج.. ما هي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من السيدات المطلقات يبحثن عن الامتيازات التي يحصلن عليها وكيفية الحصول على معاش الزوج، رغم الانفصال والطلاق، التي يعينها على المعيشة وعلى الإنفاق على ذاتها وعلى أطفالها، بعد وفاة الأب والسند.

وحدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية العديد من الشروط التي تساهم في حصول المرأة المطلقة على معاش طليقها المتوفي، ولكن بشروط كما إن هناك حالات تعيق الحصول عليه، كالتالي:

حالات حصول المطلقة على معاش زوجها بالقانون

- الحالة الأولى التي تستطع فيها المرأة المطلقة الحصول على معاش زوجها، أن يكون مؤمن عليه مدة لا تقل عن 20 عاما.

- الحالة الثانية هي أن يكون الزواج موثق بشكل رسمي.

- الحالة الثالثة هو أن يكون الزواج مثبت بحكم قضائي نهائي.

- كما يحق للمرأة المطلقة التي توفى عنها الزوج، الحصول على معاش طليقها المتوفي، خلال فترة عدتها والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.

- ويحق للمطلقة الحامل التي توفي عنها طليقها وزوجها السابق، الحصول على المعاش حتى تضع حملها وتنجب طفلها.

حالات حرمان المطلقة من المعاش

وأشار موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى الحالات التي تُحرم المطلقة والابنة من المعاش، كالتالي:

- الحالة الأولى هي الزواج أو الالتحاق بوظيفة تحمل رقم تأميني، وتحصل على دخل يساوي قيمة المعاش.

- في حالة الطلاق يمكن استحقاق المعاش، اعتبارا من تاريخ وفاة المتوفي المؤمن عليه.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

قانون التأمينات والمعاشات الجديد، كان حدد شروط حصول المرأة المطلقة الحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2023، وفق شروط معينة، من بينها:

- تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق لـ معاش تكافل وكرامة وهي وثيقة الطلاق وقومسيون طبي وبطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق.

- يجب ألا تتقاضى معاشًا أو مساعدة ضمانية.