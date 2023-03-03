موعد انكسار الموجة الحارة.. 10 نصائح للأمهات لحماية الأطفال من البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل الكثير عن موعد انكسار الموجة الحارة، بعدما ارتفعت درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ما دفع البعض لاعتقاد أن فصل الشتاء ينتهي وبدأت الاستعدادات لاستقبال فصلي الربيع والصيف، إلا أن الأمر مُجرد موجة وتنتهي بانخفاض درجات الحرارة مُجددًا، والعودة من جديد لطقس الشتاء البارد، وهو ما حذرت منه الأرصاد من تخفيف الملابس أو الانخداع في الطقس الحالي.

موعد انكسار الموجة الحارة

وفي هذا الصدد، بات السؤال المتداول هو موعد انكسار الموجة الحارة، إذ أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة ستنخفض بالفعل اعتبارا من اليوم الجمعة 3 مارس 2023، حتى 8 مارس، إذ يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما أكدت «الأرصاد» في بيان، أن هناك توقعا بوجود تخبطات جديدة في أحوال الطقس خلال الـ 48 ساعة، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف خلال ساعات النهار ولكن تصل الأجواء المشمسة مع غياب السحب.

موعد انكسار الموجة الحارة

وعن موعد انكسار الموجة الحارة، أوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستخفض مرة أخرى، اعتبارا من الاثنين المقبل، تأثرا بدخول كتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية.

10 تحذيرات لمواجهة التقلبات الجوية

ومع التقلبات الجوية، يخشى الكثير الإصابة بالأمراض، خاصة الأمراض المتعلقة بالجهاز المناعي، وفيروسات البرد، وفي هذا الصدد، قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بهيئة المصل واللقاح، للأمهات عبر «هُن»، عدة نصائح للحفاظ على حياة وصحة أطفالهن، من الإصابة بالأمراض خلال التقلبات الجوية، وذلك على النحو التالي:

1 – تجنب الخروج من المنزل بعد الاستحمام مباشرةً.

2- الحرص على تناول المياه وغسل الوجه قبل الخروج من المنزل على الفور.

3- النصح بارتداء الملابس القطنية، وتجنب الملابس الصوفية، أو البوليستر التي تعطي حرارة زائدة للجسم.

4- تأجيل الخروج من المنزل أوقات تيارات الهواء الباردة، سواء في الصباح الباكر أو المساء.

5- عدم الذهاب للمدارس والجامعات حال تقلبات الجو بشدة في الصباح.

6-عدم الذهاب في أماكن التجمعات حال ظهور أعراض برد عليه، أو تعب أو إرهاق.

7- ابعدي الأطفال الصغيرة عن مسببات الحساسية من الدباديب أو القطط، أو الألعاب التي تلتقط الأتربة

8- احرصي في الصباح على ملعقة من عسل نحل على ملعقة عصير ليمون لتقوية المناعة وزيادة الشهية على الأكل.

9– الحرص على تناول الأكلات التي تحتوي على فيتامين cوA وفيتامينD بتقوية المناعة.

10- ضرورة تلقي تطعيم الإنفلونزا والالتهاب الرئوي، للحماية من الفيروسات والنزلات المعوية الخطيرة.