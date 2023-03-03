أفضل 5 مشروبات للتخلص من دهون البطن.. منها القهوة بالليمون

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى الفتيات للحصول على جسد مثالي ممشوق القوام، حتى تتمكن من ارتداء ما يحلو لها من الملابس والأزياء، التي تضفي أناقة وجمال عليها، وذلك من خلال البحث عن أفضل 5 مشروبات للتخلص من دهون البطن، التي تجعلها تبدو بجسد ممتلئ، باللجوء إلى العناصر الطبيعية والمشروبات التي تساعد على تقوية الجسم ولا تضر به.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أفضل 5 مشروبات للتخلص من دهون البطن، وفق الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية، حتى تتمكن الفتيات من العناية بأناقتهن وجمالهن.

الزنجبيل

وحددت الدكتورة مروة شعير، المشروبات التي تساعد على التخلص من الدهون، من بينها الزنجبيل الذي يساعد على التخلص من الوزن الزائد، كما يعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم، ويقلل من الشعور بالجوع ويضبط نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

البردقوش

يعتبر البردقوش، من أكثر المشروبات التي يُنصح بها خبراء التغذية لتناولها للتخلص من دهون البطن، بخلاف فوائده المختلفة للتخلص من سموم الجسم، وتخفيف تدفق الدم والضغط، والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة التي تسيطر على الجسم منها أمراض القلب وتصلب الشرايين.

القرفة

تميل الكثير من الفتيات لتناول القرفة، ووضعها في الطعام كونها تساعد على إنقاص الوزن، وسرعة حرق الدهون، بخلاف طعمه المميز ورائحته الذكية، وقدرته على علاج الامراض المختلفة بينها آلام المعدة.

شرب المياه

ينصح خبراء التغذية طوال الوقت بضرورة المداومة على شرب المياه التي تساعد على حرق دهون البطن والتخلص من الوزن الزائد، وضبط مستويات السكر في الجسم، والتي تقلل من امتصاص الدهون.

القهوة بالليمون

مشروب القهوة بالليمون، من أكثر الأنواع التي تساعد على حرق دهون البطن والتخلص منها، كما تساعد على التخلص من السموم بطريقة صحيحة، فهو من المشروبات المنعشة التي تعمل على رفع كفاءة إنقاص الوزن وتحويل الدهون المتركمة حول البطن إلى طاقة.